Na 16 jaar Calibri: nieuw standaardlettertype voor Word, Outlook, PowerPoint en Excel

Onze man spendeerde een dag op Threads, de Twit­ter-kloon van Mark Zuckerberg: “Met wat pech kan Elon Musk de boeken neerleggen”

Met Threads gaat Mark Zuckerberg de concurrentie aan met Twitter van Elon Musk. Op een paar uur tijd heeft de app al 30 miljoen gebruikers. Hoewel de app nog niet beschikbaar is in de EU, slaagde onze reporter er toch in hem te installeren. We nemen de proef op de som en meten de zuurtegraad. Zit Threads óók vol met anonieme trollen? Wordt dit nu écht het einde van Twitter? En wat is er nieuw?