Musk zegt sorry tegen medewerker die hij publiekelijk belachelijk maakte en ontslagen werd per mail: “Hij overweegt te blijven”

UpdateElon Musk heeft excuses aangeboden aan een medewerker van Twitter die werd ontslagen na een gesprek met de topman op het socialemediaplatform over zijn functie binnen Twitter. De topman had onder andere gespot met een handicap van de medewerker. Musk zegt nu verkeerd ingelicht te zijn over diens werksituatie en heeft aangeboden het ontslag ongedaan te maken.

“Ik heb zojuist een videogesprek met Halli gehad om uit te zoeken wat de werkelijkheid is versus wat mij is verteld. Het is een lang verhaal. Je kunt beter met iemand spreken dan communiceren per tweet", schrijft de topman op Twitter. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan Halli voor het verkeerd inschatten van zijn situatie. Dat was gebaseerd op dingen die mij waren gezegd, maar niet waar zijn, of in enkele gevallen wel waar, maar niet betekenisvol. Hij overweegt om bij Twitter te blijven", voegt Musk toe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De boodschap van Musk kwam nadat (voormalig) medewerker Halli Thorleifsson (45) zich rechtstreeks tot topman Elon Musk had gericht met de vraag of hij nog in dienst was, gezien hij geen toegang meer kreeg tot zijn werkcomputer en niemand van HR hem een antwoord kon geven. Wat volgde, was een gesprek tussen Musk en de man op Twitter. Niet veel later kreeg de IJslander per mail de mededeling dat hij was ontslagen.

Thorleifsson probeerde tevergeefs in te loggen op zijn werkcomputer. Hij nam contact op met de HR-dienst van Twitter om te vragen wat er aan de hand was, maar niemand kon hem helpen. Hij besloot niet bij de pakken te blijven zitten en stuurde een tweet naar Elon Musk in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de situatie.

“Negen dagen geleden had ik geen toegang meer tot mijn werkcomputer, samen met ongeveer nog tweehonderd andere Twitter-medewerkers”, zo startte Thorleifsson zijn tweet. “Het HR-diensthoofd kan geen antwoord geven of ik nog in dienst ben. Jij hebt mijn mails nog niet beantwoord. Als genoeg mensen dit retweeten, zal je hier misschien wel reageren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Musk antwoordde een dag later op het bericht van Thorleiffson. “Wat voor werk heb je gedaan”, vroeg Musk, waarna nog enkele vragen volgden. Thorleiffson was actief als senior director productontwerp. Uiteindelijk stuurde Musk gewoon twee lachende emoji’s.

De topman van CEO spotte ongegeneerd met Thorleiffson. “De realiteit is dat deze man (die onafhankelijk rijk is) geen echt werk deed, als excuus beweerde dat hij een handicap had waardoor hij niet kon typen, maar tegelijkertijd losgaat op Twitter. Ik kan niet zeggen dat ik daar veel respect voor heb.

Op die woorden moest Musk dus terugkomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na het gesprek op Twitter kreeg de IJslander een mail van HR met de boodschap dat hij niet meer in dienst is. “Wat een vreemde en buitengewoon stressvolle ervaring”, zo vertelde Thorleifsson nadien aan BBC. “Bedrijven mogen mensen ontslaan, dat is hun recht. Maar meestal brengen ze de mensen daarvan wél op de hoogte. Bij Twitter is dat blijkbaar optioneel.”

KIJK. Zo verdedigt CEO Musk ontslagen bij Twitter

Ontslagen

De besparingen en grote golf aan ontslagen bij Twitter zijn ook bij de gebruikers merkbaar. Gisteren ondervonden gebruikers massaal problemen op het socialmediaplatform. Twitter zelf gaf een vage uitleg voor de chaos op de tijdlijn, maar een huidige medewerker treedt nu naar buiten over de werkelijke oorzaak van het probleem.

Eén ingenieur deed een “foutieve configuratiewijziging”, waardoor Twitter een tijdlang down was. Het was al de zesde spraakmakende servicestoring bij Twitter dit jaar. Momenteel werken er minder dan vijfhonderd fulltime ingenieurs bij Twitter. Door een tekort aan deskundige werknemers kostte het Twitter de hele ochtend om het probleem op te lossen. “Dit gebeurt nu éénmaal als je 90 procent van het bedrijf ontslaat”, klinkt het bij een van de werknemers.

Ex-werknemers voorspelden eerder al dat de verliezen bij Twitter het platform almaar kwetsbaarder zou maken voor catastrofale storingen.

KIJK. Elon Musk uitgejouwd “door 80 procent van het publiek” tijdens ‘surprise act’