"Musk wil overname Twitter vrijdag afronden”

gamereview 7 dingen die schorten aan ‘Dragon Ball: The Breakers’, dat pas na 15 uur ploeteren echt plezant wordt

De nieuwste game rond de iconische animeserie ‘Dragon Ball’ gooit het over een andere boeg dan de klassieke vechtgames. ‘The Breakers’ speel je niet als een superheld, maar als een van de gewone burgers die worden aangevallen door almachtige buitenaardse wezens. We zien de brainstormsessie al voor ons geestesoog: “Dit is het! Iets fris! Iets aparts!” Maar ook: “Steek er niet te veel tijd in, want die ‘Dragon Ball’-fans slikken toch alles.”

22 oktober