Musk wil blokkeren van accounts op X onmogelijk maken, maar regels van appstores verbieden dat

Staking in Hollywood: dit is hoe AI nu al werknemers vervangt bij filmproduc­ties

Drama in Hollywood, want zowel de scenaristen als de acteurs van de Amerikaanse entertainmentindustrie hebben het werkneergelegd. Ze willen beter betaald worden, maar ook regels rond kunstmatige intelligentie. Want wat blijkt? AI heeft allang zijn intrede gedaan in Tinseltown en kost nu al jobs. Maar op welke manier?