Musk: deal kan enkel doorgaan als Twitter garanties geeft over valse accounts

Iedereen kan een Max Verstappen zijn in nieuwe Formule 1-videogame

De nieuwste editie van de jaarlijkse F1-videogame is de eerste die optimaal gebruikmaakt van de hardware in de nieuwe consoles, en de eerste waarin je in VR kunt racen. Maar de ware vernieuwing zit hem wellicht in de door ‘adaptieve AI’ gedreven moeilijkheidsgraad, die een ervaring op maat van iedere speler wil leveren. Met andere woorden: iedereen kan in ‘F1 2022' een Max Verstappen zijn in het diepst van zijn gedachten.

10 mei