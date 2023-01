Musk belooft reclamevrij Twitter voor duurder abonnement

UpdateTwitter-eigenaar Elon Musk heeft zaterdag in een reeks berichten aangekondigd om binnenkort een duurder abonnement in het leven te roepen, waarbij de gebruikers niet langer reclame te zien zullen krijgen. Dat zou een radicale verandering van het verdienmodel van het platform betekenen.

"Reclame komt te vaak voor en is te groot. We ondernemen stappen om deze twee zaken aan te pakken in de komende weken", aldus Musk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twitter bevindt zich in moeilijk vaarwater na de aankoop door Musk eind oktober. De omzet van het bedrijf is in het laatste kwartaal van vorig jaar met ongeveer 35 procent gedaald tot ruim 1 miljard dollar (910 miljoen euro). De man achter Tesla en SpaceX ontsloeg meer dan de helft van het personeel, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken door zorgen over een toename van haatzaaiende berichten.

Als Musk de veranderingen doorvoert betekent dat een radicale verandering van het verdienmodel van Twitter. Het bedrijf moest het tot voor kort vooral hebben van reclameopbrengsten, voordat het halverwege december vorig jaar een betaalde abonnementsdienst lanceerde. Daarbij betalen gebruikers omgerekend tussen de 7,5 tot 10 euro per maand. Het zogenaamde ‘Twitter Blue’ is nu beschikbaar in de VS, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië en Japan.

Abonnees krijgen daarbij een zeer gewild verificatievinkje achter de naam, iets wat tot voor kort alleen was weggelegd voor organisaties of personen waarvan de identiteit was gecontroleerd. Dat geldt niet voor de nieuwe betalende klanten, waardoor Twitter Blue regelmatig wordt misbruikt om andere gebruikers te misleiden of geld afhandig te maken.

Binnenkort komt er dus nog een duurdere abonnementsformule bij voor een reclamevrij Twitter. Wat het nieuwe abonnement precies gaat kosten, is nog niet duidelijk.