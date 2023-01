Motorola lanceert “zakelijke” ThinkPhone met kenmerkende rode knop

CES 2023 App om Philips Hue-lam­pen te verbinden met Sams­ung-tv kost 130 euro

Sfeerverlichting waarvan de kleur afgestemd is op wat er op je televisie te zien is: wie een tv van Philips en lampen van Philips Hue in huis had, kon daar al van genieten. Voor eigenaars van bepaalde Samsung-tv’s introduceert Signify, het bedrijf achter de slimme verlichting, een app van maar liefst 130 euro waarmee de woonkamer kleurrijker gemaakt kan worden.

17:16