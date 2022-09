Monsterboete voor Instagram wegens onvoldoende beveiligen van gegevens van minderjarigen

Apple kondigt presenta­tie iPhone 14 aan: dit is wat je op 7 september kunt verwachten

De nieuwe generatie iPhones, de iPhone 14, wordt over exact twee weken, op woensdag 7 september, onthuld. Dat maakt Apple bekend in een uitnodiging aan journalisten. De presentatie zal plaatsvinden om 19 uur (Belgische tijd) in het Steve Jobs Theatre in Californië.

24 augustus