Moederbedrijf Facebook werkt aan nieuw sociaal netwerk om met Twitter te concurreren

Videogames Surreëel avontuur ‘Clash: Artifacts of Chaos’ is een ‘punkfanta­sie’

Alsof je nog niet genoeg had gesakkerd op ‘Elden Ring’ en ‘Wo Long: Fallen Dynasty’ komt nu ook ‘Clash: Artifacts of Chaos’ om de hoek kijken, een nieuwe ridicuul moeilijke game van de Chileense studio Ace Team. De Chileense makers zien er eerder een mix van ‘Dark Souls’ en ‘God of War’ in. Met een visuele stijl die ze zelf ‘punk fantasy’ noemen.