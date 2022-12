Mobiele apps Proton Drive gelanceerd: dagelijks 1 miljoen bestanden geüpload naar privacyvriendelijk Google Drive-alternatief

Twee maanden na de lancering van de website kunnen gebruikers nu ook mobiele apps gebruiken om bestanden veilig en versleuteld op te slaan bij Proton Drive. Dat is de cloudopslagdienst van de makers van Proton Mail, een beveiligde e-maildienst van Europese bodem dat zich opwerpt als alternatief voor Gmail.

Het Zwitserse bedrijf Proton is al enkele jaren gestaag een portfolio van internetapplicaties aan het bouwen om rechtstreeks te concurreren met Google. Daarbij is het de focus om de privacy van de klant 100% te garanderen. Het bedrijf gaat er prat op dat enkel de gebruiker de data kan bekijken die opgeslagen is bij Proton.

Naast Proton Mail en Proton Calendar is vanaf woensdag dus ook Proton Drive te gebruiken op iOS- en Android-telefoons. De functionaliteit van die app is al bij al nog beperkt. Je kan bestanden volledig versleuteld uploaden en downloaden. Daarnaast is het ook mogelijk om aan de hand van een link een bestand door te sturen naar iemand anders, zelfs als die geen account bij Proton heeft.

Proton Drive is nu ook beschikbaar als mobiele app voor Android en iOS.

Wat nog mist, is een functie om foto’s en video’s automatisch op te laden naar Proton Drive. Daarmee mist het bedrijf een kans om ook te concurreren met Google Photos. Die fotodienst van Google is namelijk minder sterk versleuteld en bovendien zijn de privacyvoorwaarden van de internetgigant verre van sluitend. “Er wordt wel gekeken naar deze functionaliteit als onderdeel van onze langetermijnplannen”, laat woordvoerder Edward Shone wel weten aan onze redactie.

Proton Drive kan sinds september gebruikt worden via een website. Dagelijks worden een miljoen bestanden geüpload, laat Proton weten. De dienst heeft een gratis versie met één gigabyte aan opslag. Voor 4,99 euro per maand heb je 200 GB aan opslag. Betaal je 11,99 euro per maand heb je 500 GB opslag, maar ook betaalde toegang tot Proton Mail, Calendar en VPN.