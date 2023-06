Minister De Sutter verhoogt minimale internetsnelheid in ons land stevig: dertig keer sneller tegen 2027

REVIEW. Geloof het of niet, de Motorola Razr 40 Ultra is de beste plooitele­foon van het moment

Eerlijk is eerlijk: zonder Samsung zouden we het niet hebben over plooibare telefoons. Maar daarom is die technologiegigant nog niet de meest vooruitstrevende. De Motorola Razr 40 Ultra legt de Koreanen namelijk serieus het vuur aan de schenen. Waarom dat het geval is en hoe het toch nog niet perfect is, lees je in deze recensie.