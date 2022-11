“Mijn schuld dat iedereen zich in deze situatie bevindt”: medeoprichter van Twitter verontschuldigt zich na massale ontslagronde door Elon Musk

TechEen dag na het ontslag van ongeveer de helft van de 7.500 werknemers van Twitter heeft Jack Dorsey, een van de medeoprichters en voormalig directeur van het bedrijf, zich voor de enorme ontslagronde verontschuldigd. “Het is mijn schuld dat iedereen zich in deze situatie bevindt. Ik liet de grootte van het bedrijf te snel groeien. Daarvoor verontschuldig ik mij”, zegt Dorsey op Twitter.

“Mensen bij Twitter vroeger en nu zijn sterk en veerkrachtig. Ze zullen altijd een manier vinden, hoe moeilijk het moment ook is”, tweette ex-CEO van de sociaalnetwerksite zaterdag. “Ik besef dat velen boos zijn op mij. Het is mijn schuld dat iedereen zich in deze situatie bevindt: ik liet de grootte van het bedrijf te snel groeien. Daarvoor verontschuldig ik mij.”



In een andere tweet klinkt het: “Ik ben dankbaar voor, en hou van, iedereen die ooit aan Twitter gewerkt heeft. Ik verwacht niet dat dat wederzijds is op dit moment... of ooit... en dat begrijp ik.”

Dorsey is een van de oprichters van Twitter in 2006. Hij was directeur toen het bedrijf in 2013 naar de beurs ging. De onderneming telde toen circa 2.000 werknemers. Acht jaar later waren er 7.500 voltijdse arbeidskrachten. Ongeveer de helft van deze mensen werd vrijdag door Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, aan de deur gezet.

Musk ziet zichzelf als een voorvechter van vrije meningsuiting en wil de manier waarop de inhoud bij Twitter wordt bewaakt grondig hervormen.

Hij had geen andere keuze dan een ontslagronde door te voeren, zegt hij zelf. “Het bedrijf verliest meer dan 4 miljoen dollar per dag”, tweette Musk, die 44 miljard dollar neertelde voor de onderneming. Bovendien hebben alle ontslagen werknemers een ontslagvergoeding van drie maanden loon gekregen, de helft meer dan wat volgens de Twitter-baas wettelijk verplicht is, aldus nog de miljardair.

De Tesla-baas maakte in april van dit jaar zijn overnameplannen al duidelijk. Dorsey, die eind vorig jaar vertrok als directeur van Twitter, sprak toen zijn steun uit. “Twitter als bedrijf is altijd mijn enige probleem en mijn grootste spijt geweest”, zei hij destijds. “Elon is de enige oplossing waarin ik vertrouwen heb.”

De oud-directeur heeft ervoor gekozen een belang te houden en 18 miljoen beursgenoteerde aandelen, met een waarde van zo’n 978 miljoen dollar, van Twitter over te laten gaan in X Holdings. Dat is het bedrijf waarmee Musk, ook de baas van SpaceX, de controle over Twitter heeft gekregen nadat het van de beurs was gehaald.

