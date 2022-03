Mijlpaal: stuur niet langer verplicht in zelfrijdende auto’s in VS

Niveaus

Zelfrijdende auto’s kunnen we indelen in vijf verschillende niveaus. Bij niveau één spreken we over een beperkte rijbijstand zoals cruise controle. Stap twee gaat over het feit dat een bestuurder zijn stuur en pedalen kan loslaten, maar wel nog steeds bereid moet zijn om de controle over te nemen. Bij niveau drie kan een wagen volledig zelfstandig rijden in optimale omstandigheden. Denk maar aan een zonnige dag op de autosnelweg. In de stad is er bij niveau drie dan weer wel een aandachtige bestuurder vereist.