Mifi, dongel of persoonlijke hotspot: dit zijn je opties om vlot te surfen tijdens je autoreis

MijntelcoZit je vaak in de wagen met je kinderen en zoek je manieren om hen te vermaken? Of heb je passagiers die tijdens de rit series willen bingen? Met wifi in de auto ben je altijd online. Handig om verveling tijdens een wagenreis tegen te gaan, maar ook om realtime verkeersinformatie te ontvangen of muziek te streamen. Mijntelco.be zet de opties voor een internetverbinding onderweg op een rij.

Heel wat autofabrikanten spelen in op de vraag naar connectiviteit en voorzien in de auto een ingebouwde simkaart. Via die verbinding krijgt de gps van de wagen onder meer toegang tot realtime verkeersinformatie. Vaak is het ook mogelijk om daar een pakket mobiele data aan te koppelen, zodat je met een toestel – zoals een gsm of een tablet – in de auto toegang krijgt tot wifi.



Hoeveel data verbruikt een navigatie-app? Lees hier hoe je zonder omwegen of oponthoud op je bestemming raakt.

Mifi, dongel of hotspot

Een andere optie om wifi in de auto te voorzien, is via een mifi-router of een dongel. Mifi staat voor een samenvoeging van ‘mobile’ en ‘wifi’, en werkt als mobiele hotspot via een simkaart. Een mifi-router is een soort antenne die een snelle verbinding met verschillende apparaten toelaat. Een dongel fungeert als netwerkontvanger en is via een USB-poort aan te sluiten op de auto. Het is een compactere oplossing, aangezien hij de grootte van een USB-stick heeft. Een mifi-router is sneller en sterker, maar moet je in tegenstelling tot een dongel wel opladen. De kleinere antenne van een dongel biedt je een minder sterke verbinding.

Nog een manier om wifi in de auto te voorzien, is je smartphone laten optreden als hotspot. Je mobiele telefoon dient dan als router en zendt wifisignalen uit met een bereik van ongeveer twee meter. Die mobiele hotspot kan je makkelijk aanmaken via de instellingen van je telefoon. Andere apparaten die met de hotspot verbinden, gebruiken dan data uit jouw mobiel abonnement. Die optie is het minst geschikt omdat de verbinding traag is, vooral wanneer verschillende apparaten tegelijk gebruik maken van de hotspot. Ook het dataverbruik kan snel stijgen, met het risico dat je over de limiet van je databundel gaat – en dus extra kosten maakt. Daarnaast vergt de hotspot veel van je batterij.



Veel mobiele data nodig? Dit zijn de goedkoopste gsm-abonnementen met meer dan 20 GB data per maand.

Kies het juiste abonnement

Voor alle opties heb je een data-abonnement nodig. De voorkeur gaat daarbij naar een ‘data only’-formule. Maar in de praktijk bieden niet alle operatoren zulke abonnementen aan. Het is belangrijk op voorhand na te gaan welk abonnement het meest geschikt is voor jouw mobiel internetverbruik. Er zijn namelijk heel wat verschillende pakketten beschikbaar, met keuze tussen eenmalige en maandelijkse betalingen. Databundels zijn bruikbaar binnen de hele Europese Unie zonder extra roamingkosten.

Dit bieden de verschillende operatoren:

• Telenet voorziet een datasimkaart met 300 GB mobiele data, toe te voegen aan een ONE- of ONEup- abonnement.

• Voor 3 euro per maand biedt Orange een ‘Surf Extra Card’ aan die verbonden is aan het surfvolume van je abonnement. Als ‘data only’-pakket heeft Orange de ‘Orange Holiday World’-simkaart voor 44,99 euro, voorzien van 10 GB voor 14 dagen.

• Edpnet voorziet verschillende ‘data only’-pakketten. Als vaste, maandelijkse databundels heb je de keuze tussen 1 GB voor 4 euro, 2 GB voor 8 euro, 5 GB voor 15 euro of 10 GB voor 20 euro. Daarnaast zijn er simkaarten voor 1 euro, voorzien van een ‘pay per use’-pakket, waarbij je enkel betaalt wat je verbruikt aan 0,004 euro per MB. Met de ‘data sharing’-simkaart kan je dan weer kiezen tussen 1 GB voor 3 euro of 10 GB voor 29 euro per maand.

• BASE biedt ‘Internet Anywhere’ aan van 1 GB voor 10 euro, 3 GB voor 20 euro of 6 GB voor 30 euro.

• Proximus heeft mobiele internetabonnementen van 2 GB per maand voor 15 euro of 5 GB per maand voor 25 euro.

• Bij Mobile Vikings vind je een ‘data only’-simkaart van 8 GB per maand voor 15 euro.

• Scarlet en Youfone bieden geen ‘data only’-simkaarten aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.