Microsoft wil tot 10 miljard dollar investeren in revolutionaire chatbot ChatGPT

Onlangs kwam al aan het licht dat Microsoft gesprekken voert over een nieuwe miljardeninvestering in OpenAI, dat in 2015 werd opgericht door Elon Musk en techinvesteerder Sam Altman. Het bedrag dat Microsoft in de onderneming zou willen steken kan oplopen tot 10 miljard dollar, lieten ingewijden weten. Microsoft investeerde in 2019 al 1 miljard dollar in OpenAI, waardoor het al een belang heeft in het bedrijf.