Microsoft maakt clouddiensten toegankelijker voor concurrenten

Elon Musk zegt dat Twitter EU-regels voor digitale diensten zal naleven

De Amerikaanse miljardair Elon Musk heeft Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton verzekerd dat hij van plan is om Twitter de nieuwe Europese regels over digitale diensten te doen naleven. Musk, de eigenaar van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla, neemt het socialemediaplatform Twitter over.

10 mei