Microsoft lanceert veelbesproken Bing-chatbot in smartphone-apps

GETEST. Dit is de chatrobot van Microsoft: maakt nieuwe Bing je werk ook gemakkelij­ker?

Microsoft heeft dinsdag aangekondigd de technologie achter het immens populaire ChatGPT in zoekmachine Bing te steken. Google is alvast zenuwachtig, maar heb je er als gebruiker nu eigenlijk al iets aan? Onze redactie kon in primeur ermee aan de slag. Kan het je werk gemakkelijker maken door mails voor je te tikken? Kan Bing een goede motivatiebrief schrijven? We ontdekken wat het wel en vooral niet kan.