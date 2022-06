Microsoft lanceert nieuwe compact Surface Laptop Go 2 met nieuwe processor en “verbeterde” webcam

De compacte laptop van Microsoft is opgefrist. De Surface Laptop Go 2 heeft een nieuwe generatie Intel-processoren en een webcam die volgens Microsoft “verbeterd” is. Verder is er weinig veranderd ten opzichte van de originele Surface Laptop Go uit 2020. In België is de startprijs 769 euro.

Voor het grootste deel is het uiterlijk van de Microsoft Surface Laptop Go 2 onveranderd ten opzichte van twee jaar geleden. Het heeft nog steeds een compact 12,4 inch aanraakgevoelig scherm, weegt iets meer dan een kilogram en is in België enkel te koop in het grijze ‘Platinum’.

Wel nieuw is het gebruik van de elfde generatie aan Intel-processor. Je hebt enkel de keuze voor de i5-1135G7, die sowieso komt met 8 GB aan LPDDR4X-werkgeheugen. Qua opslag kan je kiezen tussen een SSD van 128 of 256 GB.

Volledig scherm De nieuwe Microsoft Surface Laptop Go 2 in 'Platinum'. © Microsoft

Er is een “verbeterde HD-camera”, al gaat Microsoft in het persbericht niet in detail wat er is aangepast. Daarnaast zijn er ook twee “studiomicrofoons”. Die zouden samen voor betere videogesprekken moeten zorgen.

De Surface Laptop Go 2 komt uiteraard met Windows 11, de laatste versie van Microsofts besturingssysteem. Qua batterijduur heeft Microsoft het over 13,5 uur aan “typisch gebruik”. Bij het vorige model had de techgigant het nog over 13 uur.

De Microsoft Surface Laptop Go 2 is vanaf vandaag te reserveren en de verkoop start op 7 juni in ons land. Voor 769 euro heb je het model met 128 GB opslag. Het toestel met 256 GB zou je 869 euro kosten.