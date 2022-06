Microsoft lanceert compacte Surface Laptop Go 2 met nieuwe processor en “verbeterde” webcam

Netflix probeert delen van accounts tegen te gaan, maar test in La­tijns-Amerika gaat niet van een leien dakje

Midden april kondigde Netflix aan dat voor het eerst in tien jaar het totaal aantal abonnees gedaald is. Daarvoor kreeg het stevige klappen op de beurs. Het is dus zoeken naar manieren om terug te groeien. Eén van de mogelijkheden is paal en perk stellen aan de praktijk van Netflix-accounts delen met mensen waarmee je niet samenwoont. In Peru, Chili en Costa Rica loopt momenteel een test, maar nieuwswebsite Rest of the World meldt dat die niet echt vlot verloopt.

1 juni