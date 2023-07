Meta’s Twitter-alternatief nog niet in EU beschikbaar

gamereview ‘Crash Team Rumble’ is verrassen­de online multiplay­er met Crash Bandicoot

Crash Bandicoot? Dat is nostalgie van de bovenste plank. Het eerste spel in de reeks dateert alweer van 27 jaar geleden en nu is de gamefiguur helemaal terug. Niet met een platformgame zoals je zou verwachten, en ook niet met een kartgame. ‘Crash Team Rumble’ is een verrassende multiplayer waarin twee teams het tegen elkaar opnemen in de jacht op ‘Wumpa-fruit’.