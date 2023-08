Meta verwijdert duizenden Chinese spamaccounts

Wereldbe­roem­de stem van “it’s-a me, Mario!” stopt bij Nintendo

Een van de bekendste stemmen in de gamewereld, stemacteur Charles Martinet, houdt ermee op. Hij is sinds 1991 de stem van Mario in alle games en filmpjes van Super Mario van Nintendo. Martinet en Mario zijn bekend van uitspraken als “it’s-a me, Mario!” en “mamma mia!” Ook deed Martinet de stemmen van Mario’s broer Luigi en van schurk Wario.