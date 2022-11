Met website Instafest maak je festivalposter op basis van luistergeschiedenis

Muziek Ticketmas­ter en Live Nation zwaar onder vuur na Taylor Swift-fiasco: krijgen we straks goedkopere tickets?

Concertpromotor Live Nation, eigenaar van Ticketmaster, ligt zwaar onder vuur in de VS. De ticketverkoop van Taylor Swift draaide afgelopen week danig in de soep, tot grote frustratie van de wereldster zelf. En ook in België heeft het bedrijf stevige voet aan de grond. Intussen is het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek gestart naar monopoliepraktijken en machtsmisbruik. Zal dat binnenkort dan iets veranderen aan de ticketprijzen, enorme wachttijden en technische problemen?

