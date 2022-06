Met deze drie powerbanks op zonne-energie overleef je de festivalzomer

Niets heerlijker dan dagenlang ronddwalen over een weide om het ene na het andere concert mee te pikken. Toch kan het minder fijn worden wanneer je je vrienden wil zoeken en je smartphone zonder batterij valt. Een powerbank kan in dat geval een oplossing bieden, maar ook die wil je kunnen opladen en zonder stopcontact op de festivalweide of camping sta je nergens. Gelukkig is er een alternatief: powerbanks die werken op zonne-energie.

Het grootste voordeel van deze toestellen is uiteraard dat je ze kan opladen door ze in de zon te leggen. De nadelen? Zo’n oplader laadt zelf traag op: sommige powerbanks doen er een dag over. Vaak zijn ze ook iets groter of zwaarder dan de traditionele powerbanks.

Net zoals bij traditionele powerbanks kan je met een toestel van 10.000 mAh je smartphone vlotjes één à twee keer volledig opladen. Wil je je tablet of laptop opladen, dan heb je meer accucapaciteit nodig, al is dat eerder een zeldzaamheid onder de powerbanks op zonne-energie. Logischerwijze zijn toestellen met een grotere accu ook groter en zwaarder.

Xtorm XR103 (vanaf 29,99 euro)

Bij de allergoedkoopste powerbanks op zonne-energie valt de Xtorm XR103 op. Dit toestel van 5.000 mAh kan je in 2,5 uur opladen en laadt je smartphone één keer volledig op. Het kleinood is nog geen 14 op 8 centimeter. Heb je weinig tijd? Dan kan je deze powerbank uiteraard ook via USB-C opladen. Het toestel heeft een IPX-score van 4, wat betekent dat het spatwaterdicht is.

Sandberg 3 in 1 Solar Powerbank 10.000 (vanaf 56 euro)

Van plan om de bergen in te trekken of in de woestijn te gaan kamperen? Deze powerbank van Sandberg is exact wat je nodig hebt. Ze is verpakt in een IP66-omhulsel dat bestendig is tegen de gekste weersomstandigheden, van sneeuw tot zand. Ze heeft een accucapaciteit van 10.000 mAh.

Voltcraft SL-240 (vanaf 71,49 euro)

Wie het liever groots ziet, kan de Voltcraft SL-240 in huis halen. Deze powerbank heeft een accucapaciteit van maar liefst 24.000 mAh, waardoor je je smartphone dus meermaals kan opladen. Extra leuk: in deze powerbank zit ook een zaklamp verwerkt. Ideaal voor wie hem meeneemt tijdens een kampeertocht. Het nadeel? Dit toestel weegt net iets meer dan een halve kilogram.

