Met de auto naar het zuiden van Frankrijk? Zo beperk je je mobiele dataverbruik onderweg

Wie een autovakantie plant, moet zich goed voorbereiden: wagen voltanken, snacks voorzien... en je route uitstippelen. Neem bijvoorbeeld de weg van hartje Antwerpen naar Marseille: zo'n 1.070 kilometer. Best lang voor je gsm om te navigeren, dus is het aangewezen een externe batterij op te laden én na te gaan of je bij je vertrek nog voldoende mobiele data hebt voor Waze of Google Maps. Mijntelco.be zet je op de goede weg.

Hoeveel data slurpt je navigatieapp?

Er bestaan niet meteen algemene statistieken omtrent de hoeveelheid mobiele data die je precies verbruikt wanneer je navigeert via Waze of Google Maps. Sommige gebruikers claimen dat Waze meer data nodig heeft omdat het zich baseert op live updates die andere gebruikers geven over het verkeer, zoals waar het file is of op welke plekken de politie controles uitvoert. Google Maps valt dan weer voornamelijk terug op data van Google die al op je gsm staan voor je vertrekt.

Beide apps zijn zo ontwikkeld dat je weinig data verbruikt eenmaal je op weg bent. Over het algemeen rapporteren gebruikers lagere verbruikscijfers voor Google Maps (2 tot 5 MB per uur) dan voor Waze (5 tot 10 MB per uur). Verschillende bronnen hebben het zelfs over nog veel lagere cijfers, tot 0,23 MB per uur. Voor een rit van elf uur zou je dus ergens tussen 2,5 en 110 MB mobiele data nodig hebben.



Hoe zit het met de roaming?

Omdat we voor deze reis de EU niet verlaten en er geen risico bestaat dat onze gsm per ongeluk verbinding maakt met een zendmast in Zwitserland, hoeven we ons geen zorgen te maken over extra kosten voor mobiel dataverbruik. Je gebruikt dus je telecomabonnement alsof je in België bent.

Beperk je verbruik met deze tips

Er bestaat een manier om onderweg minder data te verbruiken. Zowel met Waze als met Google Maps doe je dat door op voorhand de kaart te downloaden.

Via Google Maps lukt dat door in de app op je profielfoto of initiaal te tikken en naar ‘offline kaarten’ te gaan. Met de knop ‘selecteer je eigen kaart’ selecteer je het gebied dat tussen je vertrekpunt en eindbestemming ligt. In ons geval zal je het twee of drie keer moeten doen omdat het gebied zo groot is. Op deze manier zal je batterij langer meegaan en kan je de route ook offline volgen. Download je de kaarten, maar laat je mobiele data aanstaan voor live updates over het verkeer, bespaar je mobiele data zonder in te boeten op gebruiksgemak.

Waze onthoudt de routes die je in het verleden nam om bepaalde bestemmingen te bereiken, maar dat komt je in dit geval niet echt van pas – toch niet als het de eerste keer is dat je naar Marseille rijdt. Opnieuw kan je dus het best een kaart downloaden. Door op de zoekbalk en dan op het tandwielpictogram te tikken, kan je bij ‘gegevensoverdracht’ of een vergelijkbare optie ‘offline kaarten’ vinden en de regio bepalen waarvan je de kaart wil downloaden. Eens de download is voltooid, hoef je niets meer te doen. De app gebruikt automatisch de gedownloade kaart in combinatie met wifi of mobiele gegevens voor verkeersinformatie. Alleen is het aangewezen om af en toe de kaart opnieuw te downloaden, om de informatie te updaten – net zoals bij Google Maps.



