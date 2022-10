'Met 100 Mbps kom je in de meeste gevallen al heel ver': wat is snel internet en hoe controleer je het?

MijntelcoSnel internet is in veel huishoudens een absolute must. Films en series streamen in HD, liefst op verschillende schermen tegelijk, terwijl iemand aan het gamen is en een ander gezinslid ook nog eens door TikTok scrolt: je hebt er snel internet voor nodig. Maar wat als je het gevoel hebt dat je internet helemaal niet zo snel is? Mijntelco.be geeft je advies.

Vind je je internetverbinding soms te traag? Dat gevoel kan wel eens kloppen. Er zijn gelukkig wel enkele manieren om te weten te komen of je internet snel of traag is. Als je gevoel waarheid blijkt te zijn, dan denk je er best over na om je internetabonnement te wijzigen.

Welk internetabonnement past bij jouw voorkeuren? Vergelijk hier aanbiedingen van de providers.

Speed test

De simpelste manier om te weten te komen of je internet de verwachtingen nakomt, is door een snelheidstest uit te voeren. Online vind je tal van websites waarop je gratis de snelheid van je internetverbinding kan testen. Blijkt je internet daadwerkelijk trager te zijn dat wat je abonnement voorschrijft? Dan meld je dat best bij je internetprovider.

Check je abonnement

Traag internet kan soms ook gewoon te wijten zijn aan een internetabonnement dat trage snelheden levert. In dat geval is een upgrade van je abonnement aangewezen. Met een snelheid van 100 Mbps kom je in de meeste gevallen al heel ver, bijvoorbeeld om te surfen op het net, je e-mails te checken of foto’s en filmpjes te bekijken. Ook om bestanden te downloaden en films in HD te bekijken, brengt die snelheid je meestal niet in de problemen.

Upgrades

Als je op verschillende apparaten tegelijk films en series wil bekijken, surfen, gamen en bestanden downloaden, is het niet ondenkbaar dat je bestaande abonnement het niet trekt en is een upgrade wellicht aangewezen. Je gaat best op zoek naar een internetabonnement met een hoger aantal Mbps.

Met een upgrade naar een internetabonnement met snelheden tot 500 Mbps kom je al ver. Een formule met snelheden tot 1 Gbps heb je slechts in zeldzame gevallen echt nodig. Bijvoorbeeld als je heel grote bestanden ultrasnel wil downloaden terwijl je streamt op verschillende schermen tegelijk.

In het laatste geval check je best even of je over de juiste internetaansluiting beschikt. Om snelheden tot 1 Gbps te halen, heb je in de meeste gevallen een aansluiting op het glasvezelnetwerk nodig, dat nog niet overal in Vlaanderen aanwezig is. Controleer hier waar fiber nu al beschikbaar is.

Andere oorzaken

Zijn te trage internetsnelheden bij je thuis niet te wijten aan je abonnement? Dan kan dat aan andere factoren te wijten zijn, zoals een internetmodem die verouderd of van slechte kwaliteit is. Als je je modem al tien jaar gebruikt, dan kan een nieuwe modem vaak wonderen doen voor je internetverbinding. Ook door je modem gewoon eens aan en uit te zetten, kan je de snelheidsproblemen soms oplossen.

Het besturingssysteem van je toestel kan ook de boosdoener zijn. Controleer bij de instellingen van je toestel of je een software-update moet uitvoeren en check of dat al dan niet zoden aan de dijk zet. Ook virussen kunnen ervoor zorgen dat je internetverbinding niet aan volle snelheid werkt. Een regelmatige virusscan kan dus zeker geen kwaad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn..