Messenger keert terug naar Facebook-app

Er werd al vaker gezegd dat Facebook op sterven na dood is. Het bedrijf wil hiermee komaf maken en brengt daarom Messenger terug naar de Facebook-app. In een blogpost bewijst Tom Alison dat Facebook niet aan het uitsterven is en schrijft hij dat de app op zo’n 2 miljard gebruikers per dag kan rekenen, wat het meeste ooit is. Meta wil dan ook nieuw leven inblazen in de app en zal daarvoor inzetten op artificiële intelligentie, creators en berichten sturen.