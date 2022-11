Meer dan 3 miljoen Belgische WhatsApp-nummers te koop na gigantisch lek

Een hacker biedt op het internet maar liefst 487 miljoen WhatsApp-nummers te koop aan. In de database staan ook telefoonnummers van 3,1 miljoen Belgische gebruikers. Experts waarschuwen voor een mogelijke toename van phishing-pogingen via de berichtensite.

De gespecialiseerde website Cybernews onderzocht de data en heeft gecheckt of Amerikaanse en Britse nummers uit het lek overeenkomen met WhatsApp-gebruikers, en dat klopt. In totaal gaat het om 487 miljoen nummers, terwijl WhatsApp wereldwijd meer dan twee miljard gebruikers heeft.

Ook in ons land lijkt het om niet alle gebruikers te gaan. Zo staan er 3,1 miljoen Belgische nummers in de database, terwijl WhatsApp naar schatting op ruim 5 miljoen gsm’s staat in België. Het lijkt erop dat de datadump alleen telefoonnummers bevat en geen verdere gegevens, zoals namen of andere metadata.

Forum

Cybernews denkt dat de data mogelijk vergaard is met scraping, waarbij iemand informatie van profielen of sites kan halen. Het is niet duidelijk of het gaat om een oud of een nieuw lek. De hacker maakte het bestaan van de database bekend op een forum, terwijl contact met hem of haar verloopt via Telegram.

Het is onbekend of er al kopers zijn van de database. Voor de Amerikaanse nummers bijvoorbeeld vraagt de aanbieder 7.000 dollar (ruim 6.700 euro).

Phishing

Volgens RTL Info zijn WhatsApp-gebruikers in 84 landen getroffen. De meeste gegevens (45 miljoen nummers) komen uit Egypte, gevolgd door Italië met 35 miljoen gegeven. Cyberexperts waarschuwen dat het aantal phishing-pogingen via WhatsApp nu mogelijk gaat toenemen. Want wie zo’n dataset koopt, kan zich makkelijker voordoen als een bekende en zo geld proberen af te troggelen.

Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, heeft nog niet gecommuniceerd over de gelekte data.

