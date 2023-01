Meer bewegen in 2023? Dit zijn de beste smartwatches voor lopers, zwemmers en fietsers

TweakersMeer gaan sporten blijft een populair voornemen bij de start van een nieuw jaar. Dat is in 2023 niet anders. Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers duikt daarom in het gamma van slimme sporthorloges en haalt er de beste exemplaren uit voor 3 verschillende sporten: lopen, zwemmen en fietsen.

“Het is misschien een beetje saai, maar als het je vooral om sport te doen is, zal een horloge van Garmin voor de meeste mensen de beste optie zijn”, vindt Eric van Ballegoie. “Garmin heeft heel veel horloges in verschillende prijsklassen. Als gemene deler zijn ze allemaal primair gericht op het vastleggen van sportactiviteiten en het bijhouden van de verandering in je conditie.

Onderling verschillen ze wel in mogelijkheden, zoals het afspelen van muziek, contactloos betalen, schermgrootte, mogelijkheid om externe sensoren te koppelen en de diepgang van de sport- en prestatieanalyse.”

De beste voor joggers en hardlopers

“Vrijwel alle smartwatches hebben een goed functionerend profiel voor hardloopregistratie, waarbij gps-locatie en hartslag worden vastgelegd en je achteraf een goede samenvatting van jouw run krijgt.

“Vind je vooral het sportaspect van het horloge belangrijk en wil je ook een goed overzicht van jouw voortgang, dan is de Garmin Forerunner 55 een goede keuze. Dit horloge gaat bijna twee weken mee per acculading. Het toestel geeft, op basis van jouw training en rust, dagelijks suggesties voor geschikte work-outs en houdt vrij nauwkeurig bij hoe jouw conditie zich ontwikkelt en wat jouw verwachte eindtijden op populaire hardloopafstanden zullen zijn.



De voordeligste prijzen voor de Garmin Forerunner 55? Neem een kijkje in de vergelijker van Tweakers.be.

De duurdere Forerunner 255 voegt daar de mogelijkheid om muziek af te spelen en draadloos te betalen aan toe. Daarnaast beschikt de Forerunner 255 over multi-band GPS, wat zorgt voor nog nauwkeurigere positiebepaling, vooral als je in een binnenstad tussen hoge gebouwen loopt. De Forerunner 255 geeft na elke training bovendien nauwkeuriger aan wat het effect van die work-out is geweest op jouw conditie.”



Tip: Bekijk hier een review en prijsoverzicht van de Forerunner 255.

Volledig scherm Garmin Forerunner 55. © Tweakers.be

De beste voor zwemmers

“De meeste smartwatches kunnen tegen spatwater en zijn geschikt om mee te douchen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook geschikt zijn om ermee te zwemmen. Wil je zwemmen met een horloge, kijk dan goed of de fabrikant specifiek aangeeft dat het horloge hier geschikt voor is. Niet alle horloges zijn bovendien in staat om onder water nauwkeurig je hartslag vast te leggen. Zorg er sowieso voor dat je het horloge strak rond de pols draagt tijdens het zwemmen, zodat er geen water tussen de sensor en je hand komt, want dat verstoort de registratie.”

“Onder andere Garmin en Apple maken horloges die betrouwbaar zijn bij het vastleggen van zwemactiviteiten, zowel in een zwembad als in open water. Bij zwemmen in een zwembad geef je vooraf aan hoe lang het bad is, waarna het horloge automatisch herkent wanneer je omdraait, en zo automatisch baantjes en afstand telt.

Bij zwemmen in open water is een snelle en nauwkeurige gps-ontvanger nodig, want onder water is het heel lastig de satellietsignalen op te vangen. Garmin heeft een speciaal Swim-horloge, maar dat heeft verder beperkte functionaliteit, terwijl de voor hardlopen bedoelde Forerunner-modellen ook prima geschikt zijn om mee te zwemmen.



Interesse in de Garmin Swim 2? Bekijk hier meer prijzen en kenmerken van de horloge.

Onze aanrader is in dit geval de wat duurdere Forerunner 255, omdat die met zijn multi-band GPS bij zwemmen in open water in het voordeel is. Ook de Apple Watch (vanaf de series 6) is prima geschikt om zwemactiviteiten nauwkeurig vast te leggen.”



De Apple Watch Series 6 kopen aan een voordelige prijs? Maak gebruik van de prijsvergelijker van Tweakers.be.

Volledig scherm Apple Watch Series 6. © Tweakers.be

De beste voor fietsers

“Voor fietsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor hardlopen. Als je wil vastleggen hoe lang en hoe ver je hebt gefietst en wat daarbij jouw hartslag was, volstaat vrijwel elke moderne smartwatch. Wil je ook op een praktische manier van A naar B navigeren met je horloge via bijvoorbeeld Google of Apple Maps, dan zijn horloges als de Samsung Galaxy Watch 5 en de verschillende Apple Watches ook een goede keuze.

Wil je een specifieke (rond)rit maken die je vooraf hebt gemaakt of gedownload, dan is een Garmin-horloge met ingebouwde kaarten een betere optie. Horloges als de Forerunner 945 zijn helaas wel prijzig.”



Meer info over de Garmin Forerunner 945: daarvoor kan je hier terecht.

Lees ook via Tweakers.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Tweakers.be.

Tweakers.be is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.