Maak kennis met Spot, de robothond die meer kan dan alleen maar twerken voor Stromae

Ama­zon-berichten­app Wickr op grote schaal gebruikt voor versprei­ding kinderpor­no

Wickr Me, de chatapp van Amazon voor de verzending van versleutelde berichten, is uitgegroeid tot een populair middel voor de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Volgens gerechtelijke diensten en experts in de bestrijding van kinderporno neemt Amazon onvoldoende maatregelen om te vermijden dat de app voor illegale doeleinden wordt gebruikt. Dat meldt NBC News.

10 juni