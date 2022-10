Let op: deze valse WhatsApp steelt jouw gegevens

Specialisten waarschuwen al langer voor aangepaste versies van WhatsApp en andere apps. Ze zijn populair maar ook gevaarlijk: je weet niet wat de maker van die apps allemaal in de code verbergt. In het geval van YoWhatsApp is dat een ‘trojan’, een virus met de naam ‘Triada’.

Account kwijt

Triada kan je account namelijk volledig overnemen en heeft dezelfde ‘rechten' als WhatsApp op Android. Daardoor kan de app je zonder dat je het merkt bijna je hele smartphone scannen en alles wat van belang is doorsturen naar de maker. Niet alleen WhatsApp-berichten maar ook sms’en en foto’s bijvoorbeeld. Sommige gebruikers verliezen zelfs de toegang tot hun eigen WhatsApp-account.

Volledig scherm YoWhatsApp biedt 'extra functies' aan, die je in de gewone versie niet vindt. Maar installeert ook een virus. © YoWhatsApp

YoWhatsApp werd aangeprezen in advertenties in andere populaire apps. Onder andere in Snaptube en Vidmate, waarmee je video’s kan downloaden op je smartphone. Daardoor hebben naar schatting honderdduizenden gebruikers de app geïnstalleerd.

Triada is trouwens niet nieuw: het virus duikt op in verschillende valse (WhatsApp)-applicaties. Vorig jaar nog in FM WhatsApp. Het is daarom altijd best om gewoon de officiële versie van WhatsApp te gebruiken die je in de appstores vindt.

Heb je YoWhatsApp gedownload, dan neem je best meteen maatregelen. De app verwijderen van je telefoon is niet voldoende, volgens Belgische cyberspeurders kan je je telefoon ook best terugzetten naar fabrieksinstellingen. Triada - het virus dat YoWhatsApp installeert - nestelt zich namelijk diep in het systeem van je smartphone.

