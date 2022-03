Leider van hackgroep Lapsus$ is Brit (16) “die bijna 13 miljoen euro verdiende en bij zijn mama woont”

hackingEen 16-jarige jongen uit het Britse Oxford wordt beschouwd als het meesterbrein achter de relatief nieuwe hackersgroep Lapsus$. De groep, die in sneltreinvaart bekendheid vergaart in de internationale hackcommunity, wordt in verband gebracht met het hacken van grote bedrijven zoals Microsoft en Samsung.

De politie in Londen arresteerde deze week zeven mensen op verdenking van betrokkenheid bij de omstreden hackgroep. Of de 16-jarige jongen een van de aangehouden verdachten is, wil de Britse politie niet bevestigen. Wel is duidelijk dat alle verdachten tussen de 16 en 21 jaar zijn. Ze zijn na hun arrestatie vrijgelaten, maar blijven verdachten.

Fortuin

Het vermeende meesterbrein woont bij zijn moeder in Oxford, op ongeveer vijf kilometer afstand van de Universiteit van Oxford. Het gaat om een 16-jarige jongen met autisme die speciaal onderwijs volgt, weet BBC News. Hij zou volgens de Britse omroep een fortuin van 14 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) hebben verdiend met het hacken van instellingen en bedrijven.

Zijn familie maakte zich al langer zorgen om het gedrag van hun zoon en probeerde hem zelfs weg te houden van computers, zegt zijn vader. Op de mogelijke betrokkenheid bij grootschalige hacks reageert de familie verrast. “Ik had hier tot voor kort nog nooit van gehoord. Hij heeft nooit over hacken gesproken, maar hij is erg goed met computers en brengt veel tijd op de computer door. Ik dacht altijd dat hij spelletjes speelde”, zegt de vader.

Motieven

De Britse tiener zou worden bijgestaan door een tiener uit Brazilië, schrijft persagentschap Bloomberg in een onderzoek. Deze tiener is zo bedreven en zo snel in hacken dat onderzoekers aanvankelijk dachten dat het werk dat hij deed geautomatiseerd was.

In totaal zijn zeven accounts gelinkt aan Lapsus$. Het is nog niet duidelijk wat de motieven van de hackers zijn om bedrijven aan te vallen, maar volgens Bloomberg speelt geld en naamsbekendheid een rol.

Grote hacks

Lapsus$ is een relatief nieuwe hackersgroep, maar staat nu al bekend als een van de meest besproken en beruchte cybercrimebendes ter wereld. De groep hackte eerder deze maand het bedrijf Okta, dat authenticatiesoftware maakt voor andere bedrijven.

Dat is software die toegang tot een account of programma beter beveiligt doordat een gebruiker een extra stap moet zetten om toegang te krijgen. Het is nog niet bekend of de hackers toen de systemen van het bedrijf konden binnendringen. Microsoft maakte dinsdag bekend dat de hackers ook bij hen waren binnengedrongen.

Lapsus$ is vooral op Telegram mateloos populair met meer dan 47.000 abonnees. Gisteren plaatste de groep een bericht op het sociale platform met een verwijzing naar de arrestaties. “Een paar van onze leden heeft vakantie tot 30/3/2022. Het kan zijn dat we een tijdje stil zijn. Bedankt voor uw begrip — we proberen zo snel mogelijk weer informatie te lekken.”