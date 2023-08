Laden Tesla's binnenkort draadloos op, net zoals je smartphone?

Het gaat om het bedrijf Wiferion dat onder andere robots voor magazijnen draadloos laat opladen in plaats van met een traditionele stekker. Het lijkt intussen ook van naam te veranderen naar ‘Tesla Engineering Germany’, of dat is althans wat de website van het bedrijf nu vermeldt.

Er waren al lang contacten tussen de Duitsers en de Amerikanen, maar de verkoop was tot nu niet bevestigd. Volgens Autoweek heeft Tesla 70 miljoen euro op tafel gelegd. Inductieladen zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om auto’s te parkeren boven een platform, zonder ze daarbij in te pluggen.

Een nadeel is dat draadloos laden doorgaans trager is dan met een stekker en minder efficiënt is dan stekkerladen, waardoor je wat energie verliest. Maar het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn in grote publieke parkings, of op plekken waar je maar heel even stilstaat zoals op de parking van een supermarkt.