Komt er een Twitter-exodus nu Musk aan het roer staat? Twitter-variant Mastodon ziet plots gebruikersaantal stijgen

gamereview Is ‘PGA Tour 2K23' eindelijk een golfgame die een breed publiek aanspreekt?

Golf heeft net zoals veel sporten een lange gamegeschiedenis. De eerste computerversies waren behoorlijk stijf, maar daarom niet minder uitdagend én verslavend. Twee jaar geleden maakte de voorganger van ‘PGA Tour 2K23' best wel indruk. We schreven toen dat de game “veelbelovend” was, “maar nog geen hole-in-one”. De spelreeks sloeg in 2021 een jaar over en dus begonnen we met zeer hoge verwachtingen aan de nieuwste editie. Is het dit keer dan wel een hole-in-one?

24 oktober