Klassenjustitie, ja of nee? Ethisch hacker onderzoekt schadevergoedingen voor slachtoffers

Klassenjustitie of niet: het debat over de straffen voor de Reuzegommers in de zaak-Sanda Dia blijft verhitte discussies ontketenen. “Daarbij zwaait iedereen met vergelijkingen met andere rechtszaken om zijn gelijk te halen”, zegt Inti De Ceukelaire. De ethisch hacker besloot het anders aan te pakken door schadevergoedingen voor overleden slachtoffers op te lijsten en te vergelijken. Hoeveel een mensenleven volgens een rechter waard is, blijkt erg uiteen te lopen.

Ethisch hacker Inti De Ceukelaire houdt zich dagelijks bezig met het bijstaan van bedrijven en overheden bij het beveiligen van hun online toepassingen en het signaleren van datalekken die burgers in gevaar kunnen brengen. Nu begeeft hij zich even op een zijpad, door een burgeronderzoek op te starten dat meer duidelijkheid moet brengen over mogelijke klassenjustitie in ons Belgisch rechtssysteem. Het onderzoek verzamelt schadevergoedingen die in rechtszaken gevonnist werden en baseert zich op de verslaggeving die in de media verschijnt. Noodgedwongen, zegt hij.

“Het zou de rechtspraak en justitie veel transparanter maken als data over strafmaten gewoon beschikbaar zouden zijn. Maar dat is in ons land niet het geval. Heel veel data worden niet bijgehouden. Vandaar dit initiatief, waarbij we ons baseren op wat wél beschikbaar is, door de berichtgeving in de media”, legt Inti uit. “

De website voor dit burgeronderzoek noemden we klassenjustitie.be en dat hebben we met opzet gedaan. We willen olie op het vuur gieten en iets in beweging zetten: meer reflectie over hoe justitie werkt en nagaan of er echt klassenjustitie heerst in België. En nee: we willen allesbehalve een computer die over een strafmaat beslist. Maar dat belet niet dat we artificiële intelligentie goed kunnen gebruiken om na te gaan of er geen bewuste of onbewuste ongelijkheid en onrechtvaardigheid in vonnissen sluipt.”

Waarom schadevergoedingen? Het debat rond Reuzegom heeft toch vooral betrekking op de strafmaat?

“Natuurlijk vragen veel mensen zich af waarom we schadevergoedingen vergelijken en niet de strafmaat. Maar de strafmaat hangt af van ongelooflijk veel factoren. Ging het om een verkeersongeval, onopzettelijke doding, moord ... ? Ook de context speelt bij de strafbepaling een grote rol, of er mededaders waren, bijvoorbeeld, en of er sprake was er voorbedachtheid? Het is onmogelijk om dat allemaal in parameters te gieten.”

“Voor schadevergoedingen gaat dat wel, omdat het telkens om dezelfde schade gaat: een mens die overleden is en een financiële vergoeding die het verlies van die mens moet proberen te compenseren. Hoe die precies om het leven gekomen is, is daarbij niet van belang, want dat zit in de strafmaat. Die schadevergoedingen zijn dus het meest objectiveerbaar.”

We hebben de website pas gelanceerd zodra we honderd uitspraken konden oplijsten: niet de individue­le gegevens zijn belangrijk, wel de conclusies die we uit àlle data kunnen trekken. Inti De Ceukelaire, initiatiefnemer van klassenjustitie.be

“Hoe meer data we hebben, hoe meer toevallige parameters eruit gefilterd kunnen worden en hoe beter we conclusies kunnen trekken en tendenzen kunnen ontdekken. Vandaar dat we ook het grote publiek oproepen om mee te werken aan ons onderzoek. Zelf hebben we de website ook pas gelanceerd zodra we honderd uitspraken konden oplijsten: niet de individuele gegevens zijn belangrijk, wel de conclusies die we uit àlle data kunnen trekken.”

“Helemaal volledig zal het nooit zijn, wel een aanleiding om één en ander eens te gaan overdenken en tot een betere discussie te komen. Nu gebeurt dat niet: iedereen - zelfs politici - blijven maar zwaaien met vergelijkingen met andere rechtszaken om gelijk te halen. We zouden liever zien dat het debat gevoerd wordt op basis van data, niet van emoties en individuele gevallen.”

“Natuurlijk krijgen we nu al vragen waarom we bepaalde gegevens niet mee in de vergelijking opnemen. Zoals of het slachtoffer kostwinner was of de afkomst van de daders. Het antwoord is heel eenvoudig: we kunnen geen informatie brengen die we niet hebben.”

De eerste conclusies

Uit de eerste ingevoerde vonnissen kan al één en ander opgemaakt worden. Zo ligt een schadevergoeding voor een man gemiddeld 43 procent hoger dan die voor een vrouw en die voor mensen met Belgische roots 51,5 procent (!) hoger dan die voor personen met een migratieachtergrond (eerste o f tweede generatie).

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm De gemiddelde schadevergoedingen voor slachtoffers naargelang hun sekse en afkomst © rv/screenshot

De medianen - die uitgaan van de schadevergoeding die in het midden ligt en daardoor het effect van extreem hoge en lage bedragen uitschakelen - geven een meer genuanceerd, maar toch gelijklopend beeld. Daar komt het doorsnee neer op een schadevergoeding van 32.500 euro voor een vrouw en 34.175 euro voor een man (+ 5 procent). En ook verschil in origine blijkt bij de medianen toch wel erg groot: 26.400 euro voor een niet-Belgisch mensenleven ten opzichte van 37.500 euro (+ 42 procent) voor een Belgisch mensenleven.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm De medianen van de schadevergoedingen geven een weliswaar genuanceerder, maar vergelijkbaar beeld. © rv/screenshot

Inti: “De eerste burgerbijdragen zijn inmiddels al doorgevoerd zodat de getallen (voornamelijk de gemiddelden dan) al wat versprongen zijn. Hopelijk kunnen er nog veel mensen deelnemen om een correct beeld te krijgen.” Het burgeronderzoek vind je op klassenjustitie.be en daar kan je je ook aanmelden om deel te nemen.

Lees ook: