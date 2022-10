Klant bij Telenet? Dankzij dit snufje kan je vanaf volgend jaar twee nummers gebruiken op één gsm-toestel

MijntelcoNa Orange, Proximus en Mobile Vikings zal ook Telenet de virtuele simkaart of eSIM ondersteunen. Dat stond al een tijdje op de planning, maar Telenet schoof de uitrol telkens voor zich uit. 2023 lijkt nu het jaar van de lancering te worden. Wat is een eSIM nu precies? En wat zijn de voor- en nadelen ervan? Mijntelco.be beantwoordt je vragen.

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, staat de term ‘eSIM’ niet voor een elektronische simkaart, maar wel voor ‘embedded sim’. De eSIM doet net hetzelfde als de normale, fysieke simkaart, alleen zit hij al ingebouwd in je telefoon. Je telefoon is met andere woorden al standaard uitgerust om verbinding te maken met een netwerk.

De eSIM ontstond al in 2016, in eerste instantie om mobiele communicatie met smartwatches mogelijk te maken. Later volgde de integratie van de eSIM in smartphones. Daarbij is vooral het hogere segment van de toestellen uitgerust om de technologie te ondersteunen, voornamelijk de merken Apple en Samsung.

Daarnaast moet ook je operator de eSIM ondersteunen. In België was Orange de eerste die dat deed, snel gevolgd door Proximus. Intussen is ook Mobile Vikings op de kar gesprongen. Het bleef wachten tot Telenet het rijtje zou vervoegen, wat in 2023 zal gebeuren.

Dual SIM

Om van een eSIM gebruik te maken, moet je jouw persoonlijke profiel, waarvan je operator je voorziet, downloaden op je smartphone. Dat profiel is eigen aan jou als gebruiker en blijft uniek, ook als je van toestel verandert. Je hoeft dus geen simkaart te halen in een fysieke winkel of te wachten tot de operator de kaart levert. Doordat de configuratie volledig digitaal verloopt, ben je in een knip verbonden met het netwerk.

Maar er is meer: als jouw toestel zowel een fysieke simkaart als een eSIM ondersteunt, dan kan je van beide simkaarten gebruikmaken. Zo kan je twee nummers gebruiken op één toestel, wat handig is om bijvoorbeeld werk en privé gescheiden te houden of als je in het buitenland tijdelijk een lokale simkaart wil gebruiken. Op een eSIM kunnen zelfs verschillende profielen staan.

Doordat je eSIM gebonden is aan je toestel, is de virtuele kaart veiliger dan de fysieke variant. eSIMs kunnen niet gestolen worden en je kan ze ook niet verliezen. Bovendien zijn ze beter voor het milieu, aangezien er geen plastic en andere grondstoffen meer voor nodig zijn.

Gebruikersprofiel

Wie gebruik maakt van een eSIM, verandert op een andere manier van toestel in vergelijking met wie een traditionele simkaart heeft. Waar je vroeger simpelweg je simkaart van het ene in het andere toestel moest stoppen, download en installeer je voortaan jouw unieke gebruikersprofiel op je nieuwe toestel.

Dat gebruikersprofiel kan je ook downloaden op andere toestellen, zoals smartwatches en tablets, waardoor je ook die toestellen kunt verbinden met het mobiele netwerk. Opnieuw is de enige voorwaarde hier dat de toestellen het gebruik van een eSIM moeten ondersteunen.

Kostprijs van een eSIM?

Een eSIM en een bijhorend abonnement verschillen niet van een traditionele simkaart en abonnement. Wanneer je een fysieke simkaart neemt bij een operator, hoef je daar vandaag niet extra voor te betalen. Bij een eSIM is dat evenmin het geval. En ook de verschillende abonnementen die Orange, Proximus en Mobile Vikings vandaag aanbieden gelden onverminderd voor zowel eSIM als traditionele simkaarten.

Verder kan je ook op elk moment overschakelen van een gewone simkaart naar een eSIM, mét behoud van nummer, zolang je toestel en je provider dat ondersteunen tenminste.

