Klant bij Orange, Proximus of Telenet? Zo bespaar je mogelijk tot enkele honderden euro's op je jaarlijkse factuur

Hoewel het nooit makkelijker was om abonnementen te vergelijken en over te stappen van provider, zien heel wat consumenten er toch nog tegenop. Zelfs zonder actief promoties op te zoeken, zijn er tips waarmee je je factuur gegarandeerd snel en makkelijk naar beneden kan krijgen.

Tip 1: schrap je vaste telefoonlijn

Het merendeel van de Belgische gezinnen kiest vandaag voor een all-in formule, met vaste telefonie, internet, digitale tv en mobiele telefonie in één abonnement. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het BIPT, de telecomregulator in ons land. Hoewel zeer veel gezinnen vandaag geen vaste telefoon meer in huis hebben, zit die dus wel nog vaak in hun bundel en betalen ze er ook voor.

Wie de vaste lijn schrapt, kan al snel een mooie besparing realiseren. Uit een prijsvergelijking van Mijntelco.be blijkt dat Proximus-klanten 120 euro per jaar kunnen besparen door over te stappen van een Flex- naar een Flex S-pack. We moeten daar wel bij opmerken dat het Flex-pack over een wifi-booster beschikt die het bereik vergroot, in tegenstelling tot het Flex S-abonnement.

Ook Orange-klanten kunnen makkelijk besparen door hun abonnement te wijzigen. Wie een Love Trio-bundel heeft met GO Light, betaalt daarvoor maandelijks 75 euro als die een vaste lijn bevat. Schrap je die, dan betaal je maandelijks 63 euro. Goed voor een besparing van 144 euro op jaarbasis.

Telenet biedt de vaste lijn gratis aan. Klanten kunnen dus de keuze maken om de lijn al dan niet te activeren.

Bij Scarlet is vaste telefonie steeds inbegrepen in het pack, enkel met ongelimiteerd bellen naar vaste lijn ‘s avonds en in het weekend.

Wie zijn vaste telefoonlijn schrapt, zal uiteraard meer met zijn gsm bellen. Het is dus mogelijk dat je je mobiel abonnement zal moeten aanpassen in functie van je nieuwe verbruik. Maar die aanpassing zal niet opwegen tegen de besparing die je kan realiseren.



Tip 2: kijk tv via een app

Sinds enkele jaren kan je niet enkel met een decoder tv-kijken, heel wat operatoren bieden ook televisiediensten aan via een app op je smartphone, tablet, laptop of smart-tv. Het is vooral een interessante formule voor wie doorgaans maar naar een beperkt aantal zenders kijkt.

Orange-klanten met een Love Trio-abonnement met Go Plus betalen maandelijks 69 euro als ze tv-kijken via een decoder. Beslis je om tv te kijken via de Orange-app, dan betaal je 60,5 euro per maand. Op jaarbasis komt dat neer op een besparing van 102 euro.

Proximus-klanten kunnen makkelijk besparen door over te stappen naar een Flex XS-pack. Voor wie van een Flex S-pack komt, bedraagt de besparing 72 euro per jaar. Wie een ONE-pack heeft bij Telenet kan kiezen voor dezelfde abonnementsformule, maar met tv-kijken via de app in plaats van een decoder. Jaarlijkse besparing: 131,52 euro.



Niet (veel) goedkoper, maar wel handiger

Het is vandaag ook mogelijk om streamingdiensten, zoals Netflix of Streamz, toe te voegen aan je abonnement. De besparing die je hier kan maken, is gering. Je voegt een streamingdienst naar keuze toe aan je abonnement, maar betaalt daarvoor vaak de normale prijs van een abonnement op bijvoorbeeld Netflix of Streamz.

Het gebruiksgemak is wel mooi meegenomen, aangezien je gewoon via je televisie kan genieten van het streamingaanbod. Je hoeft dus niet meer op je laptop of tablet te kijken, of je toestel te verbinden met je televisie.



Totaalbalans

Je kan aanzienlijk besparen door je vaste lijn te schrappen en je decoder buiten te gooien. Orange-klanten met een Love Trio-abonnent met GO Plus kunnen jaarlijks zo 246 euro uitsparen. Proximus-klanten kunnen 204 euro uitsparen door over te stappen van een Flex- naar een Flex XS-formule. Bij Telenet kan je een jaarlijkse besparing van 131,52 euro realiseren.

