Kinderfoto's online plaatsen? Onderzoekers UGent geven tips aan ouders: “Denk na over wie de beelden kan zien en maak je kind onherkenbaar”

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben een nieuw platform gelanceerd om (groot)ouders te informeren over het delen van foto’s en andere informatie over hun kinderen op sociale media. Niet alleen zogenaamde ‘momfluencers’, maar iedereen kan aan de slag met de tips die de wetenschappers verzamelden bij allerhande experts.

Onderzoekers Elisabeth Van den Abeele en Liselot Hudders van de Universiteit Gent en Ini Vanwesenbeeck van de Universiteit van Tilburg spraken uitgebreid met twintig Vlaamse moeders die als influencer of ‘momfluencer’ op sociale media actief zijn en daarbij ook hun kinderen gebruiken. Daarnaast spraken ze negentien kinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud wiens ouders over hun posten op sociale media.

Daaruit bleek onder andere dat de profielen van de kinderen van bijna alle geïnterviewde ouders benaderd werden door pedofielen. Experts van dertien organisaties waaronder Child Focus, de Gezinsbond en het Kinderrechtencommissariaat waarschuwen bovendien voor andere gevaren.

Omdat er niet genoeg kennis is over de risico’s van kinderen capteren op sociale media, richtte de UGent het platform Magditonline.be op. Daar kunnen influencers tips lezen over onder andere het commerciële aspect van hun activiteiten. Wie minder professioneel aan de slag gaat met hun kinderen op sociale media kan er ook terecht. Dit zijn de belangrijkste tips.

Maak je kind onherkenbaar

De gevaren van sociale media moeten je niet per se ervan weerhouden om over je kinderen te posten. Om problemen te vermijden, is het een goed idee om ze onherkenbaar te maken in foto’s. Dat kan op enkele creatieve manieren. Zo kan je ze door middel van een pet, masker, ... een deel van het gezicht bedekken. Je kan ook vanop afstand fotograferen waardoor het gezicht niet te zien is. De privacy van je kind bewaren, kan ook door slechts een deeltje ervan te tonen op foto of enkel de rug in beeld te brengen. Je kan ook een digitale sticker of emoji plaatsen over het gezicht.

Praat erover met je kind

Hoewel ouders denken dat kinderen sociale media niet goed kunnen begrijpen, hebben ze het recht om er hun eigen mening over te geven. Daarom is het belangrijk om hun uit te leggen hoe sociale media werken en wat de positieve of negatieve gevolgen zijn. Neem je er de tijd voor, dan kunnen ze een eigen beslissing nemen en eventueel een veto geven.

Zeker tieners verwachten dat ouders het bespreken voor ze iets over hen posten. De bezorgdheid is groot dat ze beschamende beelden delen, dus vraag het eerst. En denk ook na of de beelden gepast zijn, je er niet mee overdrijft en of je geen persoonlijke informatie deelt.

Geef het goede voorbeeld

Kinderen bootsen het gedrag van ouders na en dat geldt ook voor socialemediagebruik. Het is dus belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Dat kan je doen door niet te vaak je sociale media te gebruiken. Ook kan je je kind beschermen tegen negatieve reacties. Dat kan door ze uit te schakelen of reacties te verwijderen, zodat kinderen ze niet te zien krijgen. Ook kan je op Instagram het aantal likes verbergen, waardoor ze zien dat het niet belangrijk is om er veel te hebben.

Denk na over wie de beelden kan zien

Een gouden regel is dat wat je op het internet plaatst potentieel nooit écht te verwijderen is. Denk dus na voor je iets op sociale media plaatst. Daarnaast is het belangrijk om bewust te zijn van je publiek. Kunnen wildvreemden je account en dus foto’s erop bekijken of heb je het verborgen zodat je zelf controle hebt op wie je volgt? In het eerste geval moet je het vergelijken met de beelden tonen aan wildvreemden op straat. Vraag daarom ook toestemming of je kind het oké vindt dat mensen die ze niet kennen de beelden kunnen zien.

Beelden posten heeft gevolgen: nu en in de toekomst

Voor je iets post, is het belangrijk om na te denken over de eventuele negatieve reacties en wat de gevolgen daarvan zijn voor je kind. Ook moet je bedenken of een probleem kan vormen als het beeld weer opduikt in de toekomst. Dat is moeilijk voor een jong kind om in te schatten. Het is dus goed mogelijk dat als ze nu toestemming geven, ze het in de toekomst intrekken. Terughoudendheid is dus de boodschap.

Alle tips, maar ook informatie over wat mag en wat je moet doen als er iets fout loopt, lees je op Magditonline.be