Kinderen bezighouden tijdens de vakantie? Dit zijn vijf draagbare spelcomputers voor onderweg, in de tent of gewoon thuis

Alle vakantievoorpret verdwijnt als sneeuw voor de zon als nog geen honderd meter na vertrek al de eerste slaande ruzie uitbreekt op de achterbank. En hoe overleef je dagen van ellendige regenbuien in dat tentje, terwijl de campingwifi kraakt en klaagt? Om nog maar te zwijgen als de reisgezellen ernstige afkickverschijnselen vertonen nu de geliefde PlayStation of Xbox moederziel alleen thuis achterbleef?

Dat soort gevallen vergen zwaarder geschut dan die reiseditie van Vier op een Rij, het Donald Duck Vakantieboek of een achterbankklassieker als gekke-woorden-nummerborden. Wat dan wel? Deze spelcomputers passen in elke koffer of reistas, hoeven niet continu aan de stekker en appeleren aan zowel de gelegenheidsspeler als de hardcoregamer.

Wel één essentiele tip: zorg thuis alvast dat de benodigde games zijn gedownload. Anders kan het alsnog een dure trip worden als je dat tegen roamingtarief moet doen. Een extra batterijpack (liefst een groot) is ook geen overbodige luxe.

Nintendo Switch

Prijs: €338

Voor: kinderen en speelse volwassenen

Volledig scherm De 'Switch' van Nintendo © AFP

Qua prestaties en rekenkracht staat Nintendo’s spelcomputer in de schaduw van de PlayStation 5 en Xbox Series X, maar die kun je weer niet van de tv loskoppelen om buiten of op de wc te spelen. Als torenhoge framerates je niets zeggen, kun je geen buil vallen aan de Switch. Voor onderweg is de nieuwe versie met het Oled-scherm wel de beste keuze. Die is een paar tientjes duurder, maar heeft een royaler en beter scherm (fijner dus in de zonneschijn buiten.

Én de batterij gaat net wat langer mee. Een grafisch redelijk veeleisend spel als The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom houdt het dan bijna zes uur vol. Dat spel is trouwens dé aanrader waar je de hele zomervakantie zoet mee gaat zijn. Nadeel van Nintendo-games is dat je ze nooit in de uitverkoopbak tegenkomt en dat ze dus hun prijsniveau behouden. Vergeet niet het Dock-station en een HDMI-kabel in te pakken, dan kun je ook op de tv in de hotelkamer spelen. Dat geldt overigens niet als je het goedkoopste model, de Switch Lite (€220), want die werkt uitsluitend als hand-spelcomputer.

Steam Deck

Prijs: €420

Voor: de casual pc-gamer

De vormfactor is overduidelijk ‘geïnspireerd’ op die van de Switch, maar net als bij mensen gaat het natuurlijk om de binnenkant. Die is in het geval van de Steam Deck dik in orde, want de solide hardware maakt het bijna een pc. Veel van de games op het populaire gamedownloadplatform Steam - de enige plek waar je ook dit apparaat kunt kopen - zijn geschikt om met deze pookjes en buttons te spelen. Omdat het op Steam met regelmaat van de klok prijzencircus is, kun je met een beetje geduld hele goede games scoren zonder de hoofdprijs te betalen.

Bij de release voelde de software van de Steam Deck nog wat onaf, maar van de beginnersfouten is geleerd en nu voelt de interface en gebruikservaring juist hartstikke soepel. De geheugenopslag is uit te breiden met SD-kaarten. Onze door schade-en-schande-tip is om niet voor het goedkoopste model met de minste opslagcapaciteit te gaan, want deze handheld raakt snel vol. Het type spel maakt enorm uit voor de speelduur. Eenvoudige games zijn goed voor dik zeven uur aan speeltijd, maar complexe titels vol grafische toeters en bellen, zoals God of War of Spider-Man kunnen de batterij binnen anderhalf uur leegtrekken.

ASUS ROG Ally

Prijs: €800

Voor: e-athleten en pc-fanaten

Volledig scherm Je kan tijdens het gamen de instellingen van de ROG Ally aanpassen. Daardoor kan je gemakkelijk wisselen tussen betere prestaties of een langere batterijduur. © Yorick Dupon

De ongeslagen krachtpatser onder de gaming handhelds is pas een maandje op de markt. Het ding kost meer dan een all-inclusive vakantie, maar dan heb je ook wat. Een volwaardige Windows 11 game-pc met een hd-scherm die praktisch elk pc-spel aankan, zelfs de meest veeleisende. Inclusief neon-ledverlichting rond de pookjes, want het Republic of Gamers-label van computerfabrikant Asus weet dat de doelgroep blij wordt van een blits kleurenspektakel.

Zoals het een echte pc betreft, kun je onder de motorkap ook van alles qua instellingen tweaken. Zet je in op de ultieme prestatie, de felste schermstand en hoogste framerates? Zet dan de airco maar aan, want het apparaat blaast dan warme lucht uit de ventilatieopeningen en de batterijduur dendert naar beneden. Ga voor een gemiddelde speelduur maar uit van twee uur en zorg dat je nooit te ver uit de buurt bent van een stopcontact.

Je kunt trouwens ook een muis en toetsenbord aan de ROG Ally hangen en Excell of Word opstarten. Het gebruikersgemak laat nog wel het nodige te wensen over, de software verdient nog wel een update of twee. Bij de prijs inbegrepen: drie maanden Xbox Game Pass Ultimate, met meer games dan je in je leven zult uitspelen waarschijnlijk.

Analogue Pocket

Prijs: €200

Voor: retrogamers

Volledig scherm De Analogue Pocket © HLN

De coolste handheld die je deze zomer mee kunt nemen, is een Game Boy. Nou ja, de Analogue Pocket dan toch. Deze stijlvolle gamemachine is Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Neo Geo en Atari Lynx in een. Moest je vroeger onder een tafel kruipen of een stil hoekje opzoeken om maar iets te horen en te zien van de 8-bitsgames, de Analogue Pocket presenteert ze fraaier, groter en voller dan ooit.

Achterin stop je de oude cartridges van toen. Als je die niet op zolder of achterin de bureaula bij vader of opa vindt, zijn ze op Marktplaats of eBay te scoren. De Analogue Pocket zelf trouwens ook, maar helaas wel voor absolute woekerprijzen. Dat komt ook door de chronisch beperkte beschikbaarheid. Wie hem nu bestelt op analogue.co, heeft hem mogelijk pas met de herfst- of kerstvakantie in huis. Omdat de spellen uit de gameprehistorie nog niet zo zwaar waren, doe je zo’n 7,5 uur met een acculading.

iPad

Prijs: €440

Voor: casual gamers

Dé klassieker: een iPad is misschien wel de fijnste tablet om filmpjes op te kijken, maar met het Arcade-abonnement probeert Apple het ook als een serieus alternatief voor de Switch neer te zetten. Voor maar 5 euro per maand speel je onbeperkt, online en offline, met keuze uit meer dan 200 games. Het aanbod breidt nog steeds uit, met als recente toevoeging het totaal maffe Ridiculous Fishing EX van eigen bodem, een indielieveling als Stardew Valley, het basketbalspel NBA 2K23 en voor de allerkleinsten Lego Duplo World.

Ontspannend, maar niet de grote trekkers waar Nintendo en PlayStation patent op hebben. Het voordeel van het Apple Arcade-abonnement boven zelf ‘gratis’ apps aanschaffen is dat ze gegarandeerd reclamevrij zijn en ze je ook niet vervelen met aanbiedingen om (cosmetische) extraatjes te kopen. De Apple Arcade-games zijn trouwens ook te spelen op iPhone of Apple TV.

Lees ook: