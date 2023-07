KIJK. Vliegen we binnenkort in deze luchttaxi’s?

KIJK. Man gered door iPhone 14 na zwaar ongeluk: recente technolo­gie verzendt locatie van autowrak naar hulpdien­sten

Na een zwaar verkeersongeluk raakt deze man zo zwaar gewond dat hij de hulpdiensten niet kan verwittigen. Door recente technologie ‘weet’ zijn iPhone 14 dat de auto is gecrasht en stuurt die vervolgens automatisch de locatie door naar de hulpdiensten. Ook al is er geen bereik in de regio, de exacte coördinaten worden via satellietcommunicatie verzonden. De hulpdiensten kunnen door die nauwkeurige informatie snel reageren en vinden het slachtoffer op een diepte van 121 meter in een afgrond: “Hij zat daar vast, zonder enige uitweg. Wie weet wanneer, en óf we hem ooit hadden gevonden.”