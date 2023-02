KIJK. Trailer Tetris-film vrijgegeven, film komt eind maart uit

In de prent speelt Taron Egerton de rol van Henk Rogers, een Nederlandse zakenman die Tetris ontdekt en naar de Sovjet-Unie afzakt om daar de distributierechten te kopen. Maar gaat niet vanzelf. Tetris is een uitvinding van de Rus Alexey Pajitnov (in de film vertolkt door Nikita Efremov) uit 1984, en dat is vijf jaar voor de val van de Berlijnse Muur.

Bijna tien jaar lang al is er sprake van de film, maar nu is het dus eindelijk zo ver. Vanaf 31 maart is Tetris wereldwijd beschikbaar via Apple TV+. De regie is in handen van de Schot Jon S. Baird.