KIJK. Drie luchttaxi’s vliegen voor het eerst samen in formatie

New York gebruikt AI-sys­teem in metrostati­ons om zwartrij­ders op te sporen

Bewakingssoftware die gebruikmaakt van artificiële intelligentie om mensen op te sporen die geen ticket kopen, is uitgerold naar een aantal metrostations in New York City. Volgens openbare documenten en overheidscontracten zal dit systeem tegen het einde van dit jaar van toepassing zijn in meerdere metrostations in de grootste stad van de Verenigde Staten, dat meldt NBC News.