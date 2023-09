Kan je surfen via fiber met je huidige infrastructuur? 7 vragen beantwoord

Vandaag is snel en stabiel internet simpelweg onmisbaar. De oude koperen kabels kunnen ons surfgedrag vaak niet meer bijhouden, maar internet via fiber of glasvezel luidt een nieuw tijdperk in. Hoe installeer je fiberinternet bij je thuis? En is fiber duurder dan een doorsnee internetabonnement? De 7 belangrijkste vragen beantwoorden we hier.

1. Wat is fiber en hoe werkt het?

Fiber is een ultrasnelle internettechnologie. Oude koperen kabels krijgen vaak te kampen met vertragingen en haperingen, maar via fiber flitsen gegevens stabiel en met de snelheid van het licht door dunne glasvezelkabels. Het gevolg? Glasheldere, stabiele beelden op je tv, tablet of smartphone — met fiber mis je zelfs het kleinste detail niet. Maar ook: razendsnelle downloads, bufferloos streamen en gamen zonder haperingen. Zelfs wanneer je met het hele gezin online bent. Denk maar aan downloadsnelheden tot 8,5 Gbps en uploadsnelheden tot 1 Gbps, ongeacht hoeveel apparaten of mensen er tegelijkertijd verbonden zijn.

2. Hoe kan ik fiber installeren?

Neem contact op met je internetprovider. Als fiber beschikbaar is in jouw regio, zal die een afspraak met je inplannen om de glasvezelkabels rechtstreeks naar je woning te brengen en alles vlot te installeren. Zodra de installatie rond is, geniet je meteen van een betere online ervaring.

3. Is fiber veel duurder dan mijn huidige internetabonnement?

Fiberabonnementen zijn vaak net zo budgetvriendelijk als je huidige internetpakket. Hoewel de prijs kan variëren op basis van het pakket en gekozen snelheidsniveau, bieden veel providers scherp geprijsde fiberopties aan die qua budget aanleunen bij gangbare internetabonnementen.

4. Wat zijn de voordelen van fiber ten opzichte van de traditionele breedband?

Met fiberinternet kan je aan een hogere snelheid en veel stabieler dan een klassieke internetverbinding downloaden en uploaden. Voor gamers betekent fiber een speelervaring waarbij elke slag of beweging met verhoogde reactiviteit plaatsvindt. Daarnaast kan je via fiber makkelijk met meerdere apparaten tegelijkertijd online zijn. Of je nu telewerkt, Netflix streamt, intensief gamet of in 4K wil streamen, met fiber hoef je je geen zorgen te maken over vertraagde verbindingen of haperingen.

5. Hoe weet ik of ik fiber nodig heb?

Hou je van online gamen waarbij elke milliseconde telt? Wil je haarscherp kunnen videobellen of films in een vingerknip downloaden? Fiber bereidt je met ultrasnelle verbindingen en stabiele internetprestaties voor op de digitale toekomst. Ook voor wie vaak zware bestanden moet downloaden of uploaden of voor huishoudens waar er vaak tegelijkertijd gestreamd, getelewerkt en gesurft wordt, komt fiber als geroepen.

6. Zijn er al glasvezelkabels beschikbaar in mijn regio?

Fiber is flink in opmars, de beschikbaarheid in jouw regio kan je checken bij je internetprovider. Met meer dan één miljoen huizen en bedrijven die klaar zijn voor aansluiting, verloopt de uitrol in België in een sneltempo. Dankzij samenwerkingen met de bouwsector krijgen de meeste nieuwe woonwijken en appartementsgebouwen nu automatisch toegang tot een glasvezelnetwerk.

7. Moet ik mijn huidige apparatuur aanpassen om gebruik te maken van fiberinternet?

In de meeste gevallen hoeft dat niet. De meeste moderne routers en apparaten zijn al compatibel met glasvezelverbindingen. Mocht je toch een oudere router hebben die niet helemaal bij de hogere snelheden van fiber past, dan kan het slim zijn om een nieuwe router te overwegen voor de beste ervaring. Jouw internetprovider kan je hierin adviseren. Zo profiteer je maximaal van die razendsnelle verbinding.

Proximus investeert volop in fiber, om zo het snelste, stabielste netwerk te kunnen bieden. Zet nu de stap naar de toekomst met Proximus Fiber en surf zonder haperingen.