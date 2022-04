Je tiener entertainen tijdens de paasvakantie? Deze vijf games zijn nu heel populair

TweakersDoor het gure regenweer valt een paasvakantie vol buitenspel in het water. Gelukkig zijn er heel wat games waarvoor je binnen wil blijven! Technologiesite Tweakers tipt vijf games die momenteel zeer populair zijn bij tieners.

‘Roblox’ (gratis)

Weinig games veroverden de wereld zo snel als ‘Roblox’. Meer dan 200 miljoen mensen zijn actief in de virtuele wereld, waar de mogelijkheden eindeloos zijn. ‘Roblox’ is namelijk niet één spel, maar een platform waarop men zelf nieuwe spelletjes kan maken. Zo zijn er ruimtes waar je kan racen, dieren kan adopteren of een pretpark kan maken.

‘Roblox’ is gratis, al werkt het spel met in-game-aankopen. Met een eigen munt, de Robux, koop je bijvoorbeeld kledingstukken die je avatar kan dragen. Verschillende webshops verkopen cadeaubonnen waarmee kinderen en tieners vervolgens Robux kunnen aankopen. Bekijk hier de Robux-cadeaubonnen.

Volledig scherm Roblox © Roblox

‘Mario Kart 8 Deluxe’ (vanaf 48,99 euro)

Al sinds 1992 racet de beroemdste loodgieter ter wereld samen met zijn vrienden op de meest waanzinnige parcours. Van ‘Mario Kart’ zijn intussen 8 versies uitgebracht, met telkens een aantal nieuwe werelden om in rond te rijden. Toen ‘Mario Kart 8 Deluxe’ in 2017 op de Switch verscheen, telde het spel 48 parcours.

Vorige maand kondigde Nintendo aan dat het van plan is om de komende jaren nog eens zoveel parcours uit oude spellen over te zetten naar Mario Kart 8 Deluxe. De eerste 8, die onder andere in Tokio en Parijs plaatsvinden, zijn intussen beschikbaar door ze online aan te kopen. Bekijk hier waar je Mario Kart 8 Deluxe het goedkoopste kan kopen.

Volledig scherm Marioa Kart 8 Deluxe © Nintendo

Horizon: Forbidden West (vanaf 44,99 euro)

Enkele weken geleden verscheen het vervolg op het monumentale Horizon: Zero Dawn. De Nederlandse studio Guerrilla Games ging op hetzelfde elan verder bij de ontwikkeling van Horizon: Forbidden West, dat op de PlayStation 4 en 5 te spelen is. In deze openwereldgame loop je urenlang rond en vecht je tegen enorme machines. Onze recensent testte het spel en vond het “nog beter dan Zero Dawn”, onder andere door de “diverse mooie omgevingen en prachtig vormgegeven en geanimeerde machines.” Lees hier zijn volledige review.

Volledig scherm Horizon: Forbidden West © PlayStation

Elden Ring (vanaf 50,99 euro)

Op zoek naar een uitdaging? Bekijk dan zeker Elden Ring, de nieuwste van Hidetaka Miyazaki. Deze Japanse game designer ken je misschien van Demon’s Souls, Dark Souls of Bloodborne, aartsmoeilijke spellen waar je uren zoet mee bent. Dat is ook het geval bij Elden Ring, dat je speelt op de PlayStation, Xbox of computer.

Het spel is niet alleen qua mechanisme, maar ook qua verhaal en beeld absoluut de moeite. De wereld is namelijk gecreëerd door George R.R. Martin, die ook voor Game of Thrones verantwoordelijk is. Verwacht je dus aan een fantasiewereld vol mythische personages en uitgestrekte landschappen. Bekijk hier waar je Elden Ring het goedkoopst kan kopen.

Volledig scherm Elden Ring

Pokémon Legends: Arceus (vanaf 49,95 euro)

De succesvolle Pokémon-spellen volgen al decennialang dezelfde succesformule. De speler kiest een Pokémon om mee te starten, wandelt doorheen een wereld om andere Pokémon te vangen en trainen, en verslaat vervolgens een groep sterke spelers. Nintendo brengt daar verandering in met Legends: Arceus, een spel dat zich heel lang geleden afspeelt. De game neemt bepaalde mechanismen van de bekende spellen over, maar voegt er ook verschillende nieuwe elementen aan toe. Een must-have voor wie van Pokémon houdt en een mooie introductie voor wie minder fan is van de bestaande spellen! Bekijk hier waar je Pokémon Legends: Arceus het goedkoopste kan kopen.

Volledig scherm Pokémon Legends: Arceus © Pokémon

