Je televisieopnames bewaren? Dat kan maximum 60 dagen, maar bij deze providers kan het tot één en zelfs drie jaar na datum

MijntelcoTv-kijken kan tegenwoordig op heel wat manieren: met de klassieke decoder, via een tv-app van je provider of via streamingdiensten van de verschillende zenders. Elke manier heeft zijn voor- en nadelen. Mijntelco.be zocht uit welke opties het interessantst zijn, afhankelijk van hoe jij het liefst tv kijkt.

Uit welke operatoren kan je kiezen?

Vier providers bieden op dit moment televisiediensten aan: Telenet, Proximus, Orange en Scarlet. Elke provider, behalve Scarlet dan, biedt zijn klanten ook de mogelijkheid om te kijken via een app.

Abonnementen om enkel tv te kijken zijn er niet op de markt. Je bent genoodzaakt om de combinatie van tv en internet te nemen, eventueel met telefonie.

Zonder korting vind je de beste prijs bij Scarlet. Een Trio-abonnement met internet, tv en een vaste lijn kost je 42 euro per maand. Kleine kanttekening: je internetsnelheid is met 70 Mbps aan de lage kant en je kan ook maar naar de 33 populairste zenders kijken. Opgelet: de opstartkosten voor dit abonnement bedragen op dit moment slechts 99 euro in plaats van de gewoonlijke 149 euro.

Als je een hogere internetsnelheid en keuze uit meer televisiezenders wil, dan vinden we het beste aanbod bij Telenet, met de Easy Internet Inclusief TV Iconic. Voor 60,85 euro per maand geniet je van internetsnelheden tot 100 Mbps en meer dan 93 tv-zenders, waarvan meer dan 60 in HD.



Hoelang kan je opnames bewaren?

De ene decoder is de andere niet. Afhankelijk van het type decoder dat je in huis hebt en de provider waarbij je klant bent, kan je opnames langer of minder lang bewaren.

Waarvan hangt die bewaartermijn af? In de eerste plaats van de manier waarop je decoder opnames opslaat. Met de nieuwste generatie decoders gebeurt dat allemaal in de cloud, waar de maximale bewaartermijn automatisch korter is.

Oudere decoders doen dat op een interne harde schijf, met het voordeel dat je opnames eindeloos bewaard bleven zolang je operator het type decoder blijft ondersteunen. De opnamecapaciteit is dan wel vrij beperkt. Staat de harde schijf vol, dan kan je niet meer verder opnemen.

De laatste generatie decoders van Telenet, Orange, Proximus en Scarlet houdt enkel nog opnames bij in de cloud. Bij elke operator bedraagt de maximale bewaartermijn 60 dagen. Met uitzondering van Telenet dan: daar kan je je opnames één jaar bewaren. Proximus- en Scarlet-klanten kunnen wel een beperkt aantal opname-uren tot drie jaar bewaren.



Heb je nog een tv-abonnement nodig?

Nu je opgenomen programma’s, series en films minder lang kan bewaren, lijkt een tv-abonnement mogelijk (nog) minder nuttig. Bovendien schuift ons kijkgedrag ook steeds meer op richting streaming via tv-apps.

Heel wat operatoren, met uitzondering van Scarlet, bieden dan ook abonnementsformules aan om tv te kijken via hun tv-app en dat scheelt in prijs:

• Bij Telenet kan je zo een kleine 11 euro uitsparen bij je ONE-bundel.

• Bij Orange bespaar je 9 euro op je Love Trio-pack.

• Proximus-klanten kunnen zelfs 18 euro besparen op hun Flex-pack.

Naast de flexibiliteit en de mogelijkheid om naar verschillende zenders te kijken op verschillende apparaten tegelijk, biedt online tv-kijken nog andere voordelen. Zo kan je programma’s herbekijken als je het begin gemist hebt, en opnames tot zestig dagen later bekijken, waar en wanneer je wil.



