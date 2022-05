Jaar na jaar meer meldingen van datalekken: toegenomen digitalisering en thuiswerk vergroten risico

Flitsbezor­ger Gorillas overweegt zich terug te trekken uit Belgische markt

Na om en bij een jaar actief te zijn in ons land bekijkt flitsbezorger Gorillas al om ermee te stoppen. Om kosten te besparen bekijkt de startup volgens het Duitse ‘manager magazin’ om de Belgische, Italiaanse, Spaanse en Deense markten te verlaten. Het management van Gorillas België ontkent aan onze redactie dat er een beslissing is genomen. “We zijn momenteel ons portfolio aan het beoordelen en zullen voor de vier landen in kwestie beslissen wat te doen nadat we alle strategische opties hebben geanalyseerd”, zegt PR-baas bij Gorillas Jeroen Vermeer in een reactie aan HLN.

24 mei