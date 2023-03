Is nieuwe smarthomestandaard Matter dé toekomst voor jouw thuis? Expert: “Alles draait en communiceert lokaal, zonder cloud”

TweakersIn 2023 moeten de eerste Matter-gecertificeerde apparaten op de markt komen. Matter is de nieuwe standaard voor smarthomes, waar liefst 276 elektronicabedrijven deel van uitmaken. Zo moeten hun producten, over merken heen, vloeiend met elkaar kunnen samenwerken. Wout Funnekotter, hoofdredacteur bij technologiesite Tweakers , legt uit hoe dat precies werkt.

Het doel? Échte smarthomes

“Het idee van slimme huizen bestaat al decennia, maar de instapdrempel is zelfs anno 2023 nog fors. Bij elk stuk elektronica dat je koopt, word je om je oren geslagen met bijbehorende apps en smartfuncties. Maar dat je een product kunt bedienen met een app, maakt nog niet dat het slim is”, zegt Wout Funnekotter.

“Een echt slim huis verbindt al die producten aan elkaar en zorgt dat bepaalde dingen, zoals het inschakelen van het licht of het regelen van de thermostaat, automatisch gebeuren. Een andere trend die hier niet positief aan bijdraagt, is om alles via de cloud te laten lopen. Wil je met je telefoon je zonnescherm laten zakken? Dan kan het, afhankelijk van de fabrikant, zomaar dat het signaal eerst via verschillende servers naar een machine van de fabrikant gaat, waarna het weer teruggaat naar je huis. Dat is vertragend, duur, storingsgevoelig en niet privacyvriendelijk.”



Apple en Google, maar ook... IKEA

Er zijn al langere tijd standaarden op de markt voor de lokale aansturing van smarthomeapparatuur, zoals Zigbee en Z-Wave. Onderling kunnen die standaarden niet communiceren, dus heb je een hub nodig als onderdeel in de infrastructuur van een netwerk.

“Wil smarthome doorbreken in de toekomst, dan moet het eenvoudiger worden”, zegt Wout. “Dat realiseerden veel van de grote smarthomespelers zich ook. Daarom richtten ze eind 2019 samen Project CHIP op: Connected Home over IP. Die standaard moet ervoor zorgen dat smarthomeapparatuur beter gaat samenwerken.”

“Gedurende de ontwikkeling werd Project CHIP omgedoopt tot Matter. Er zijn een heleboel grote namen bij aangesloten, zoals Amazon, Apple, Google, IKEA, LG, NXP, Samsung, Signify, Silicon Labs, Somfy en Tuya. In totaal gaat het om 276 bedrijven en dat maakt de belofte van Matter interessant.”

Quote Alles draait en communi­ceert lokaal. Dat betekent dat een Mat­ter-apparaat ook over vijf of tien jaar nog te gebruiken is, ook al ging de fabrikant failliet of werd de ondersteu­ning gestopt Wout Funnekotter, hoofdredacteur Tweakers

Verschillende netwerktechnologieën

Die belofte voor de consument is eenvoudig: zorg dat er een Matter-logo op de doos staat van het product dat je koopt en het zal sowieso werken. “De hoofdgedachte van Matter is dat fabrikanten kunnen kiezen uit meerdere netwerktechnologieën. Zo kan Matter werken over wifi, maar ook over ethernet of een Thread-meshnetwerk. Er is nog een netwerktechnologie die een rol speelt binnen Matter: Bluetooth LE. Die wordt gebruikt om eenvoudig nieuwe apparaten aan te melden op het netwerk. Daarnaast kunnen fabrikanten ervoor kiezen om een QR-code op het apparaat te zetten, die bij het scannen de telefoon een configuratiewizard laat tonen.”

“Welk type netwerk ook gebruikt wordt: geen enkel bitje hoeft je huis te verlaten om met een cloudserver te communiceren. Alles draait en communiceert lokaal. Dat betekent dat een Matter-apparaat ook over vijf of tien jaar nog te gebruiken is, ook al ging de fabrikant failliet of werd de ondersteuning gestopt.”

Een leuke bijkomstigheid is dat de apparaten via meerdere ecosystemen bediend kunnen worden, weet Wout nog. “Zit jij in het Google-ecosysteem met een Android-telefoon, dan bedien je de apparaten waarschijnlijk met de Google Home-app. Tegelijkertijd kan je partner met een iPhone hiervoor de Apple Home-app gebruiken. Het is mogelijk dat je bij het kiezen voor zo’n app een afhankelijkheid van de cloud inbouwt. Het is mooi dat alle Matter-communicatie lokaal verloopt, maar als je vervolgens al je slimmigheid via Google Home-routines bouwt, ben je alsnog afhankelijk van de cloud voor de executie.”



Van deursloten over verlichting tot witgoed

Volgens de Tweakers-expert moeten de eerste Matter-gecertificeerde apparaten in de loop van 2023 op de markt komen en zullen we pas dan ook echt kunnen ondervinden of de grootse plannen goed uitpakken. “De Matter-specificatie definieert verschillende devicetypes. Die zijn geclusterd in groepjes. Het zou daarbij niet mogen uitmaken bij welke fabrikant je een Matter-product koopt. In de praktijk moeten ze zich precies hetzelfde gedragen.”

“Versie 1.0 van de Matter-specificatie kent ondersteuning voor acht verschillende domeinen: bridges, controllers, deursloten, klimaatbeheersing, verlichting, media-apparaten, veiligheidssensoren en raambekleding. Eigenlijk vinden we dat een beetje teleurstellend, omdat vrijwel al dit soort apparaten nu al ondersteund worden door bijvoorbeeld Zigbee en Z-Wave, en ook in wifivarianten te vinden zijn.”

“Versie 1.0 van de specificatie brengt op het vlak van ondersteuning dus weinig nieuws op het gebied van apparaattypen, maar is in de eerste plaats een stap om op gelijke voet te komen met concurrerende standaarden. In de basis lijkt Matter te doen wat het belooft: lokale, cloudloze controle over smarthomeapparatuur, onafhankelijk van het ecosysteem.”

“De komende jaren zullen moeten uitwijzen of fabrikanten snel door kunnen gaan met de uitbreiding van de specificatie en of ze in hun afwegingen het belang van de standaard boven dat van hun merk en product blijven plaatsen.”



“Versie 2.0 van de specificatie wordt in 2024 verwacht en moet ondersteuning brengen voor witgoed, maar ook voor energiesystemen, camera’s en robotstofzuigers. Het zal dus nog wel enige jaren duren voordat voor alle meest voorkomende apparaten in en rondom het huis een Matter-devicetype beschikbaar is”, besluit hij.

Volledig scherm Opbouw van de Matter-standaard. © STMicroelectronics

