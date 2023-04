Is een dure kabel echt beter dan een goedkope? Elektronica-expert legt uit hoe je de beste keuze maakt

Ze liggen meestal in een kluwen ergens weggemoffeld achter je televisie en je bureau. En hoewel we in een draadloos tijdperk leven, kunnen we voorlopig niet zonder. Maar welke HDMI-, ethernet-, USB- of audiokabel koop je nu het best? We vroegen het aan professor Valentijn De Smedt van KU Leuven, expert in elektronische circuits en systemen: “Ga vooral niet overinvesteren in kabels, want de technologie gaat snel vooruit.”

Je hebt ongetwijfeld al eens in je lokale multimediawinkel staan twijfelen of je nu die dure of goedkope HDMI-kabel moet kopen, waarop een verkoper je aanraadt om voor de duurdere ‘gold plated’ versie te kiezen. Weggesmeten geld, zo blijkt: “Je zal zeker geen beter beeld krijgen door een ‘gold plated’ kabel te kopen”, benadrukt Valentijn.

“Het ‘gold plated’ verhaal slaat enkel op de stekkers aan de kabel. Door die met goud te versterken, is er minder risico op oxidatie of vervuiling.” In een thuissituatie, waarbij de meeste mensen hun toestel eenmaal verbinden met hun televisie en nadien niet meer aanraken, is dit een overbodige investering. Het is pas als je je kabels vaker gaat uittrekken en opnieuw verbinden, dat het zin kan hebben om te investeren in duurdere kabels met kwalitatievere connectoren.” Laat die gold plated kabel dus gerust liggen, maar waar moet je dan wél op letten?

Volledig scherm “In een normale thuissituatie heb je geen gold plated HDMI-kabel nodig.” © Srattha Nualsate via Pexels

HDMI 2.0 of 2.1?

Om te beginnen: geloof niet altijd de verpakking, want een HDMI 2.0-kabel bestaat niet. Bij HDMI-kabels zijn er geen versienummers. De ‘2.0' en ‘2.1' die je vaak afgebeeld ziet staan, zijn enkel van toepassing op de toegangspoorten van je televisie, bluray-speler of spelconsole. Vanaf HDMI 1.4 kan je bijvoorbeeld een beeldsignaal in 4K doorsturen. Intussen zijn we al toe aan HDMI 2.1 waarmee je maar liefst 48Gbps aan data kan versturen en ontvangen, voldoende om in 8K aan 60 tot 120 frames per seconde tv te kijken.

Geen versienummers dus, maar elke HDMI-kabel die in Europa verkocht wordt, moet wel voldoen aan bepaalde regels om een certificaat te krijgen dat de bandbreedte (en dus de theoretisch hoogst mogelijke beeldkwaliteit) aangeeft. Elke ‘High Speed’ kabel zou moeten volstaan om een Ultra HD 4K beeld aan 60 frames per seconde op je scherm te toveren. In de hogere klassen bestaan er nog Premium High Speed en Ultra High Speed kabels. “Dat label geeft aan of de kabel de test heeft doorstaan om de hogere snelheden te ondersteunen.”

Quote Het kan perfect zijn dat je huidige HD­MI-ka­bel 4K- en 8K-beel­den nog laat passeren, zeker over een korte afstand. Pas vanaf langere afstanden kan dit problemen geven.

Het enige wat je dus moet doen bij de aankoop van je nieuwe HDMI-kabel, is op zoek gaan naar deze labels en de passende kabel kopen voor jouw noden. Wil je genieten van de hoogst mogelijke beeldkwaliteit? Dan moeten je blu-rayspeler, je televisie en je HDMI-kabel allemaal dezelfde hoge specificaties hebben.

“Maar fundamenteel is er niet veel aan de kabel veranderd. Het is niet zo dat een ‘oudere’ kabel de test per definitie niet doorstaat. Het kan dus perfect zijn dat je huidige HDMI-kabel die 4K- en 8K-beelden nog laat passeren, zeker over een korte afstand. Pas vanaf langere afstanden kan dit problemen geven en zou ik gaan investeren in een duurdere kabel.”

En wat met netwerkkabels?

Iedereen die een degelijke internetverbinding wil in huis, moet op zijn minst voor een deel van zijn netwerk terugvallen op ethernetkabels. Wanneer je grotere afstanden wil overbruggen of betonnen structuren moet omzeilen, is wifi niet voldoende. De afgelopen coronapandemie heeft voor veel mensen bewezen dat hun thuisnetwerk onvoldoende sterk was om online meetings te houden of grote bestanden zoals video’s te verzenden. Een degelijk (bekabeld) thuisnetwerk kan die problemen verhelpen.

Volledig scherm Standaard categorie 5(e) ethernetkabels volstaan voor de meeste mensen voor het thuisnetwerk. © bigst0ck

Zo’n bekabeld netwerk kan je perfect aanleggen met ethernetkabels van categorie 5e, de huidige standaard volgens De Smedt: “Met een categorie 5e kabel kan je in theorie 2,5 Gbps (Gigabit per seconde) aan data versturen. Dat maakt in praktijk een snelheid van 1 Gbps eenvoudig haalbaar. Wie een nieuw huis aan het bouwen is, kan natuurlijk al vooruitkijken en kabels van categorie 6 trekken (die 5 tot 10 Gbps aan data aankan) “maar dat zou ik enkel doen tussen de belangrijkste systemen in huis, bijvoorbeeld van je router naar je bureauruimte of spelconsole. Zo’n ethernet kabel van categorie 6 kost al snel 40 procent meer.”

“Het is wel zo dat de mogelijkheden van ‘power over ethernet’ toenemen.” Deze technologie laat toe om niet alleen data maar ook stroom te versturen via de kabel. Op die manier heeft je verbonden toestel, zoals een bewakingscamera, geen aparte voeding meer nodig. “Dat kan wel een reden zijn om te investeren in duurdere kabels van categorie 6”, aldus De Smedt.

Verschillen bij USB-kabels

“USB is ontstaan als universele verbindingsstandaard voor printers, toetsenborden en dat soort zaken. In die verbinding werd 5 volt en 0,5 Ampère voeding voorzien. 2,5 Watt voeding dus, wat voldoende is om je toetsenbord, muis of USB-stick van stroom te voorzien. Bij externe harde schijven zagen we echter vaak dat deze nog een externe voedingsbron nodig hadden omdat het vermogen van de USB-poort te laag was. Naarmate de USB-standaard verhoogde van USB 1.0 naar 2.0 en uiteindelijk 3.2, werd ook telkens de laadcapaciteit verhoogd.

Volledig scherm “Het is essentieel dat je USB-C kabel gemaakt is om de steeds hogere stromen te geleiden zonder dat de kabel warm wordt.” © Shutterstock / slexp880

“Toen er een beperking werd vastgesteld op de USB-A connector, werd de huidige USB-C standaard ingevoerd. Op dat moment werden ook de ‘power delivery standaarden’ of ‘power delivery profielen’ uniform gemaakt. Concreet start elke USB-C kabel op met een voedingsspanning van 5 volt en 2 Ampère. Als zowel de bron (de adapter) en de verbruiker (je smartphone) een hogere ‘power delivery standaard’ ondersteunen, zal het laadproces opschakelen van 5 volt naar de hogere standaard.”

Op 20 volt, de hoogste standaard, kan een USB-C connector 100 watt leveren. Een aanzienlijk vermogen, voldoende om een laptop mee op te laden. Het is natuurlijk essentieel dat je kabel gemaakt is om die hogere stromen te geleiden zonder dat de kabel warm wordt. Er zijn nu heel wat USB-kabels die elektronica bevatten die deelnemen aan de ‘onderhandeling’ tussen bron en verbruiker van ‘welke laadstromen zijn geschikt en welke niet’.”

Wie meer in detail wil lezen over de evolutie van USB en de power delivery standaarden, kan terecht bij Tweakers.

Smartphonefabrikanten en de marketing rond snelladen

In principe zou dus eender welke lader met voldoende vermogen je smartphone supersnel moeten kunnen opladen als je de juiste USB-kabel gebruikt, dankzij de nieuwe ‘power delivery standaarden’. Smartphonefabrikanten hebben echter nog een paar troeven achter de hand om je te overtuigen om voor hun eigen snelladers te kiezen. Wanneer je een Oppo of Huawei smartphone supersnel wil opladen aan de maximale capaciteit, kan dat enkel met de snellader en kabel van dat merk.

Volledig scherm De Oppo Find X5 Pro kan supersnel laden, op voorwaarde dat je de eigen snellader en kabel van Oppo gebruikt. Die wordt bij Oppo gelukkig meegeleverd. © Kenneth Dée / Lars Goossens

Fabrikanten als Oppo en Huawei hebben namelijk een chip ingebouwd in hun smartphones om hun eigen laders en kabels te herkennen. Enkel dan wordt de nog snellere snellaadfunctie op het toestel ontgrendeld. “Ergens doen ze dat uit veiligheid, maar uiteraard ook vanuit winstoogmerk. Zeker nu fabrikanten hun toptoestellen niet (allemaal) meer van een lader voorzien, vallen daar nog een paar extra euro’s te rapen.”

De kans is groot dat Apple deze tactiek zal volgen, nu het bedrijf verplicht werd om hun nieuwe iPhones van een USB-C poort te voorzien. Laders en kabels zullen naar verwachting gecertificeerd moeten zijn met het ‘made for iPhone’-logo om snelladen en snelle data-overdracht te verkrijgen.

Heb je al eens gemerkt dat bijvoorbeeld je PlayStation of computer je nieuwe controller soms niet herkent? Dat kan gebeuren wanneer je zomaar eender welke USB-kabel uit de kast hebt gegraaid. Er bestaan namelijk USB-laadkabels: dunne kabeltjes waar slechts twee draadjes in zitten. Die zorgen enkel voor stroom en aarding. Om een nieuwe controller met je PlayStation te verbinden, moet je echter een ‘datakabel’ gebruiken. In die kabel zitten twee extra draadjes die voor de communicatie tussen je controller en je console zorgen.

Wél verschil bij audiokabels

“Bij audiokabels moeten we een onderscheid maken tussen de kabel tussen je versterker en je speaker (de luidsprekerkabel) enerzijds en de kabel van bijvoorbeeld het toestel dat geluid produceert naar je versterker (signaalkabel) anderzijds. Door die eerstgenoemde kabel, loopt het geluidsvermogen dat ervoor zorgt dat je luidsprekers stroom omzetten in geluid. Die kabels zijn minder gevoelig voor externe storingen en daar zijn de kwaliteitsvereisten dus ook niet zo hoog.

Volledig scherm Luidsprekerkabels zijn weinig gevoelig aan externe storingen. © Bruno /Germany via Pixabay

Het enige waar je op moet letten is dat de kabels dik genoeg zijn om het vermogen aan te kunnen dat de versterker er doorstuurt. Is de kabel te dun, dan kan hij te warm worden en zelfs smelten. In je huis is een kabel met een diameter van 0,75 mm2 ruimschoots voldoende voor afstanden van 5 tot 8 meter. Voor een fuifinstallatie of een speaker in je tuin, waar de afstanden en het vermogen aanzienlijk hoger zijn, zorg je best voor een kabeldikte van 1,5 tot 2,5 mm2.

Quote Ook bij de kabel tussen je audiobron en je versterker maakt een ‘gouden’ stekker geen verschil.

“De kabel tussen je pc of gameconsole en je versterker is een ander verhaal. In die typisch rood-witte cinch kabel of tulpkabel kabel loopt veel minder stroom. Dat zorgt ervoor dat externe storingen veel meer impact zullen hebben en duidelijker te horen zullen zijn. Dit noemen we externe ruis”, zegt De Smedt. “Bij deze toepassingen worden dus meestal coaxiale draadjes gebruikt met daarrond een mantel om die externe invloeden te weren. Als we naar de connector zelf gaan kijken, zal ook hier een gold plated connector geen meerwaarde bieden tegenover een standaard connector, maar een goede verbinding is hier wel nog crucialer dan bij onze HDMI-kabel.”

Volledig scherm De typisch rood-witte cinch (RCA) kabel of tulpkabel bevat een afscherming om externe storingen tegen te houden. © Bruno /Germany via Pixabay

Audiokabels geven in tegenstelling tot HDMI-kabels geen digitaal maar een analoog signaal door. De vervorming of ruis kan daardoor subtieler zijn, terwijl het bij een HDMI-verbinding meer een alles of niets verhaal is. Wat heel hard inspeelt op de verbinding zijn 50Hz-bronnen, zoals de aankoppeling van de netspanning. Hoor je een vervelend gebrom wanneer je muziek niet speelt? Dan is de kans groot dat dit de netspanning is van apparaten die in het stopcontact zitten rondom je versterker of luidspreker. Ook grondlussen kunnen voor storing zorgen. Een jack- of cinchkabel met een goede afscherming zal hier beter tegen bestand zijn.

Volledig scherm “Een jack-kabel met goede afscherming en kwalitatieve connectoren is wel een must.” © Pixabay

Het beste wat je kan doen is ervoor zorgen dat je de juiste kabels gebruikt met kwalitatieve connectoren en al je apparaten die op 230 volt netspanning zitten, samen in een stekkerdoos stoppen. De fabrikanten van duurdere audiomerken zullen er daarnaast alles aan doen om hun apparatuur zo ongevoelig mogelijk te maken voor 50Hz-bronnen.

