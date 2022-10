Is een Apple-horloge van 1.000 euro zijn geld waard? Expert: “Het is een statussymbool om mee te pronken”

TweakersDe nieuwe Apple Watch Ultra kost ruim het dubbele van die andere nieuwe Apple Watch: de Series 8. Is de Ultra zijn geld waard? Wat zijn de nieuwigheden? En welke Apple Watch kies je nu best? “Twee zaken springen er voor mij uit”, zegt smartwatchexpert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers .

Apple mikt met de Apple Watch Ultra in eerste instantie op diehard ultrasporters, weet Eric. “Tijdens de presentatie schonk Apple bijvoorbeeld veel aandacht aan de mogelijkheden van het toestel voor diepzeeduiken. Die insteek geeft aan dat Apple zelf best weet dat dit toestel niet zo heel erg anders is dan de andere horloges. Ik vraag me af of de endurance-sporters naar zo’n toestel zullen overstappen. Die markt heeft Garmin heel stevig in handen, en terecht ook.”

Quote De Apple Watch ziet er al sinds de Series 5 hetzelfde uit, maar de Ultra onder­scheidt zich wel qua uiterlijk. Zo’n horloge is dus een statussym­bool om mee te pronken Eric van Ballegoie, Technologiesite Tweakers

De Tweakers-expert verwacht desondanks wel dat de Ultra populair zal worden. “Onder de mensen die het kunnen betalen uiteraard. Het uiterlijk speelt voor veel mensen een grote rol. De Apple Watch ziet er al sinds de Series 5 hetzelfde uit, maar de Ultra onderscheidt zich wel qua uiterlijk. Zo’n horloge is dus een statussymbool om mee te pronken. Maar voor de meeste mensen is deze dure horloge zijn geld niet waard. En als ik eerlijk ben: ook voor mij niet.”

Wil je een smartwatch, maar hoeft het niet per se een Apple-model te zijn? Tweakers biedt een overzicht van de beschikbare smartwatches op de markt.

Action Button

De Ultra pakt wel uit met enkele nieuwigheden ten opzichte van de standaard Apple Watch-toestellen. “Voor mij springen er twee zaken uit. Ten eerste voor sporters, met de extra knop die Apple zelf de Action Button noemt”, schetst Eric. “Je kan die knop configureren naargelang wat je ermee wil doen. Standaard staat de knop ingesteld om de sportapp te openen en stoppen. Je kan de knop ook instellen om tijdens het sporten rondes aan te maken. Dat is heel fijn. Een touchscreen valt amper of niet te bedienen als het scherm nat is of je handen bezweet zijn. Dankzij die knop ben je daar minder afhankelijk van. Het weegt natuurlijk niet op tegen de vijf knoppen aan een Garmin-toestel.”

“Het tweede grote voordeel is de veel sterkere batterijduur. Inclusief een uur per dag sporten met gps haal ik 50 uur uit één oplaadbeurt. Met de standaard Apple Watch is het toestel ongeveer na iets meer dan een dag leeg, afhankelijk van het gebruik. Je hoeft de horloge dus minder snel op te laden en bovendien is het toestel per oplaadbeurt sneller vol. In een uurtje kan je alweer op 80 procent rekenen.”

Scherm

De Tweakers-expert strooit verder ook met lof over het scherm. “De afleesbaarheid van het scherm in vol zonlicht is veel beter. De horloge gaat tot 2.000 nits in plaats van 1.000 en dat zie je echt. Het scherm is ook groter en dikker. De Ultra is gewoon mooier dan de standaard Apple Watch. Er zit ook titanium behuizing en een modem in het toestel, wat meteen ook de prijs wat verklaart. Het scherm zou ook krasvaster moeten zijn dan het scherm van de standaard Watches.”

Wie een nieuwe Apple-horloge wil kopen, heeft momenteel de keuze tussen de goedkope Apple Watch SE, de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra. “De Apple Watch 7 is meteen ook niet meer te koop”, weet Eric. “Voor mensen die een allround smartwatch willen, is een Apple Watch veruit het beste wat er is. Het aanbod apps is heel mooi; denk maar aan de apps voor smarthome. Een Apple Watch is wel enkel compatibel met een iPhone. Je kan het toestel niet met Android koppelen. Tegelijk geldt: als je een iPhone hebt en je wil volledige smartwatchfunctionaliteit, dan moet je een horloge van Apple hebben. Reageren op notificaties en berichten kan alleen goed met een Apple Watch, omdat Apple dit vanaf andere horloges niet toelaat.”

“Concluderend: als je een iPhone hebt en geen diehardsporter bent, dan is de Apple Watch Series 8 de beste keuze. De SE kan grotendeels hetzelfde, maar heeft geen scherm dat altijd kan blijven aanstaan. Er zit ook geen temperatuursensor in. De Series 8 kan dan weer bijna zoveel als de Ultra, maar kost meer dan de helft minder”, besluit hij.

