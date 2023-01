Is dit de dood van de vertelstem? Apple onthult reeks luisterboeken ingesproken door artificiële intelligentie

Luisterboeken worden steeds populairder, denk maar aan de fantastisch ingesproken boeken van Harry Potter door Stephen Fry. De markt voor luisterboeken is de afgelopen jaren explosief gestegen, en technologiebedrijven doen er alles aan om voet aan de grond te krijgen. De verkoop is vorig jaar met 25% gestegen en bracht meer dan 1,5 miljard dollar op. Insiders uit de sector denken dat de wereldwijde markt in 2030 meer dan 35 miljard dollar waard kan zijn.

Apple zou het project half november lanceren, maar stelde het uit nadat er donkere wolken kwamen over de technologiesector, onder meer door de ontslagen bij Meta en de chaos rond de overname van Twitter door Elon Musk. Als je in de Books-app van Apple zoekt op “AI narration” krijg je de catalogus te zien van werken die onder het programma vallen en die worden omschreven als “verteld door een digitale stem op basis van een menselijke verteller”.

Geheimhoudingsovereenkomst

Apple benaderde de afgelopen maanden heel wat onafhankelijke uitgevers als potentiële partners, waaronder enkele op de Canadese markt, maar niet alle uitgevers hebben ingestemd op het project. Auteurs werd verteld dat Apple de productiekosten op zich zou nemen en dat schrijvers royalty’s uit de verkoop zouden ontvangen.

Apple liet de auteurs ook een geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen. Dat is niet ongebruikelijk in de technologiesector, maar ook een weerspiegeling van het beruchte streven van Apple naar geheimhouding. Apple’s ontwikkeling van AI voor het vertellen van boeken kan een belangrijke verschuiving betekenen in hoe grote technologiebedrijven de toekomst van luisterboeken zien.

“Geen goed idee”

Uitgevers en auteurs die met de Britse krant The Guardian spraken, zeiden dat de strategie, indien succesvol, belangrijke gevolgen kan hebben voor de markt. Anderen waren echter sceptisch. “De verteller brengt een heel nieuwe laag aan kunst in het creëren van luisterboeken, en wij geloven dat dat een krachtig iets is. Ze creëren iets dat anders is dan het gedrukte boek, maar dat waarde toevoegt als kunstvorm”, aldus David Caron, coproducent bij Canada’s grootste uitgever van luisterboeken. “Als je echt goed schrijft en echt getalenteerde vertellers hebt, heb je iets speciaals. Dat is het waard om in te investeren.”

Een Canadese literaire agent vertelde aan The Guardian dat ze het geen goed idee vond, zowel uit een literair standpunt als uit klantperspectief. “Bedrijven zien het succes van luisterboeken en weten dat er geld te verdienen valt. Ze willen inhoud maken. Meer is het niet. Als puntje bij paaltje komt, willen klanten er echter niet naar luisteren. Er zit zoveel waarde in het verhaal en de vertelling”, zei Carly Watters.

Synthetische klank

Het produceren van een audioboek met een menselijke stem kan weken duren en uitgevers duizenden dollars kosten. De lokroep van AI belooft de kosten aanzienlijk te verlagen. De computergegenereerde stemmen hebben wel lang moeite gehad om de aandacht van luisteraars vast te houden door de synthetische klank. Menselijke intonatie en stembuiging zijn moeilijk te voorspellen en na te bootsen met computers.

Hoewel Apple al luisterboeken verkoopt, zal de nieuwste stap waarschijnlijk nog meer vragen oproepen over zijn concurrentiebeperkende gedrag. Wetgevers in Europa en de Verenigde Staten hebben het bedrijf steeds kritischer gevolgd na beschuldigingen dat Apple de concurrentie beperkt. Daarnaast clashte het bedrijf de voorbije maanden al meerdere keren met Amazon en Spotify, twee andere grote spelers in de audioboekenmarkt.