Is artificiële intelligentie al ‘slim’ genoeg om dokters te vervangen?

Federale en Brusselse regering verbieden - tijdelijk - TikTok op professio­ne­le toestellen van ministers en ambtenaren

Na een verbod voor Vlaamse ambtenaren wordt op federaal niveau TikTok voor zes maanden in de ban geslagen. Ministers, kabinetsmedewerkers en federale ambtenaren mogen de app niet meer op professionele apparaten hebben staan. Dat bevestigt Bram Delen, de woordvoerder van premier Alexander De Croo, aan de redactie van HLN. Ook de Brusselse regering voerde vrijdag een dergelijk verbod in en de Waalse regering overweegt hetzelfde te doen, nadat verschillende landen en de EU besloten dat TikTok te gevaarlijk is in de werkcontext.